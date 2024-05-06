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В Калифорнии полиция разогнала лагерь пропалестинских протестующих
В Калифорнии полиция разогнала лагерь пропалестинских протестующих - РИА Новости, 06.05.2024
В Калифорнии полиция разогнала лагерь пропалестинских протестующих
Полиция разогнала лагерь пропалестинских протестующих в Южно-Калифорнийском университете (USC), следует из письма президента университета Кэрол Фольт,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:54
2024-05-06T15:54
2024-05-06T15:54
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Полиция разогнала лагерь пропалестинских протестующих в Южно-Калифорнийском университете (USC), следует из письма президента университета Кэрол Фольт, опубликованном на сайте университета в воскресенье. Ранее сообщалось, что на территории Южно-Калифорнийского университета проходили протесты в поддержку Палестины. В конце апреля газета Los Angeles Times сообщала, что полиция Лос-Анджелеса задержала 93 человека на протестах в этом университете. "Департамент общественной безопасности при содействии департамента полиции Лос-Анджелеса выдворил оккупантов, которые установили свой незаконный лагерь в Парке Выпускников", - написала она, добавив, что университет снова открыт, а подготовка к выпускным экзаменам идет полным ходом. Как отмечает Фольт, ранее университет проявлял "терпение и сдержанность", работая над деэскалацией ситуации, однако, по ее мнению, протесты за свободу слова переросли в "незаконные оккупации", нарушающие права других. Из письма следует, что протестующие игнорировали университетскую политику и нарушали закон. Президент отметила, что в последние несколько дней протесты развивались "в опасном направлении", и руководству университета нужно было реагировать быстро. "Не видя решения, я попросила департамент полиции Лос-Анджелеса помочь... разогнать лагерь как можно более мирным и безопасным способом... Утром был отдан приказ разойтись, нарушителям предоставили последнюю возможность уйти добровольно. Через 64 минуты лагерь был устранен и зачищен", - говорится в письме. Фольт добавила, что операция полиции в университете прошла мирно, "без арестов". Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
https://ria.ru/20240429/protest-1943052581.html
https://ria.ru/20231025/florida-1905073469.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, сша, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, калифорния
В мире, Лос-Анджелес, США, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Калифорния
В Калифорнии полиция разогнала лагерь пропалестинских протестующих
В Южно-Калифорнийском университете разогнали лагерь пропалестинских протестующих
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Полиция разогнала лагерь пропалестинских протестующих в Южно-Калифорнийском университете (USC), следует из письма президента университета Кэрол Фольт, опубликованном на сайте университета
в воскресенье.
Ранее сообщалось, что на территории Южно-Калифорнийского университета проходили протесты в поддержку Палестины
. В конце апреля газета Los Angeles Times сообщала, что полиция Лос-Анджелеса
задержала 93 человека на протестах в этом университете.
"Департамент общественной безопасности при содействии департамента полиции Лос-Анджелеса выдворил оккупантов, которые установили свой незаконный лагерь в Парке Выпускников", - написала она, добавив, что университет снова открыт, а подготовка к выпускным экзаменам идет полным ходом.
Как отмечает Фольт, ранее университет проявлял "терпение и сдержанность", работая над деэскалацией ситуации, однако, по ее мнению, протесты за свободу слова переросли в "незаконные оккупации", нарушающие права других. Из письма следует, что протестующие игнорировали университетскую политику и нарушали закон. Президент отметила, что в последние несколько дней протесты развивались "в опасном направлении", и руководству университета нужно было реагировать быстро.
«
"Не видя решения, я попросила департамент полиции Лос-Анджелеса помочь... разогнать лагерь как можно более мирным и безопасным способом... Утром был отдан приказ разойтись, нарушителям предоставили последнюю возможность уйти добровольно. Через 64 минуты лагерь был устранен и зачищен", - говорится в письме.
Фольт добавила, что операция полиции в университете прошла мирно, "без арестов".
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа и помощью, которую оказывают США
своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю
.