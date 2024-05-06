https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944240719.html

Спецоперация, 6 мая: Путин поручил отработать применение тактического ЯО

Спецоперация, 6 мая: Путин поручил отработать применение тактического ЯО - РИА Новости, 06.05.2024

Спецоперация, 6 мая: Путин поручил отработать применение тактического ЯО

О российских учениях с нестратегическим ядерным оружием, освобождении еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации и террористических атаках Киева — в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:26

2024-05-06T19:26

2024-05-06T20:42

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

украина

владимир зеленский

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944068509_136:411:2879:1954_1920x0_80_0_0_c1862e14dade40b7a1aa6a9fbd67e34c.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. О российских учениях с нестратегическим ядерным оружием, освобождении еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации и террористических атаках Киева — в материале РИА Новости.Путин поручил отработать применение тактического ядерного оружия Минобороны сообщило, что по поручению Владимира Путина Генштаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учений с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. При проведении мероприятия будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе для безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, заявили в министерстве.ВС России взяли под контроль Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области Российские войска взяли под контроль населенные пункты Соловьево в ДНР и Котляровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Украинские войска за сутки потеряли в общей сложности до 965 человек. ВС России продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи, среди уничтоженной украинской техники — один танк Leopard. Кроме того, сбит украинский Су-27, уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ в районе западного побережья Крыма.В Белгородской области дроны атаковали автомобили, погибли семь человекГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. Пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным Минздрава, 40 человек получили ранения, среди них трое детей, 30 госпитализированы. Позже Гладков сообщил, что при повторной атаке дрона ВСУ на легковой автомобиль ранения получил мужчина.ПВО сбила 11 дронов и семь снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областьюВ течение дня российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над северо-западной частью Черного моря, еще один над Курской областью, 14 украинских дронов и семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. ФСБ задержала россиянина, пытавшегося подорвать здания двух судов в ТамбовеСиловики задержали россиянина, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания двух судов в Тамбове, сообщили в ЦОС ФСБ. "ФСБ России совместно с сотрудниками РЖД в городе Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина России 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб", — говорится в заявлении.Отмечается, что при обходе территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова, сотрудники РЖД заметили подозрительного мужчину, который закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Прибывшим по вызову нарядом охраны он был задержан, на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа ФСБ России. Также отмечается, что при осмотре под строительным мусором были обнаружены два самодельно изготовленных взрывных устройства, которые обезвредили специалисты-взрывотехники. Во время допроса задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года его завербовали украинские спецслужбы для проведения диверсий и терактов на территории России."В начале марта 2024 года ему была поставлена задача: совершить диверсионно-террористические акты в отношении Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов. <.... Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в сообщении.США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому, заявили в СВРСША активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро СВР. "Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко и мэром Киева Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера", — говорится в сообщении. В СВР заявили, что Владимир Зеленский явно начинает проигрывать "борьбу за умы и сердца жителей Украины", а его легитимность после 20 мая "полностью утрачивается". В спецслужбе подчеркнули, что в этой обстановке Вашингтон и союзники "убеждают оппонентов Зеленского на Украине до поры до времени проявлять сдержанность". Шойгу заявил, что ВС России успешно продвигаются на Красноармейском направленииМинистр обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы воинской части и соединениям, участвующим в специальной военной операции, и отметил, что российские подразделения успешно продвигаются на Красноармейском направлении, сообщили в Telegram-канале Минобороны.В ведомстве отметили, что при спецоперации 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, ее подразделения успешно вели боевые действия на Черниговском направлении, "с честью и мужеством участвовали в освобождении Лисичанска и активно действовали в Авдеевке"."Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно решаете боевые задачи на Красноармейском направлении. Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи", — говорится в телеграмме Шойгу.Уточняется, что трех военнослужащих наградили званием Героя России за героизм и отвагу, а около десяти тысяч солдат получили государственные награды и ведомственные знаки отличия. МВД объявило в розыск бывшего главкома ВСУ ХомчакаБывший главком Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ. "Руслан Борисович Хомчак, 5.6.1967. Разыскивается по статье УК", — следует из базы розыска. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Хомчак был главкомом ВСУ с марта 2020-го по июль 2021 года. Также МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*. Кроме того, в розыск объявлен экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240506/mid-1944224234.html

https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944219460.html

https://ria.ru/20240506/zelenskiy-1944129718.html

https://ria.ru/20240506/tysyach-1944131524.html

https://ria.ru/20240506/rakety-1944225749.html

россия

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крымского полуострова Минобороны показало уничтожение украинского безэкипажного катера вертолетом Ка-27 2024-05-06T19:26 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, украина, владимир зеленский, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)