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Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак - РИА Новости, 06.05.2024
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13:27 06.05.2024 (обновлено: 13:50 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944123987.html
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак - РИА Новости, 06.05.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак
Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:27
2024-05-06T13:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак

Минобороны: подразделения группировки "Центр" уничтожили до 370 служащих ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики", - отметили в министерстве.
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