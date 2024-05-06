https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1944123987.html

Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак

Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак - РИА Новости, 06.05.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак

Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:27

2024-05-06T13:27

2024-05-06T13:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь контратак ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240506/kater-1944130643.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика