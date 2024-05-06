https://ria.ru/20240506/spasenie-1944063160.html

В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением

В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением - РИА Новости, 06.05.2024

В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением

В Туве спасли семь человек, застрявших на машине посреди бурной реки, сообщил республиканский главк МЧС. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:43

2024-05-06T09:43

2024-05-06T12:15

происшествия

авто

эрзинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944063391_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_18f89b83789471764d858b3c084e012b.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 мая — РИА Новости. В Туве спасли семь человек, застрявших на машине посреди бурной реки, сообщил республиканский главк МЧС. Инцидент произошел ночью в местности Кызыл-Чыраа Эрзинского района. Во время переезда вброд через реку Нарын УАЗ-3151 съехал с колеи и застрял. "На место оперативно направлены сотрудники 20-й пожарно-спасательной части. На момент их прибытия на крыше автомобиля помощь ждали семь человек, в том числе один ребенок двух лет. Счет шел на секунды, поскольку сильное течение могло перевернуть автомашину", — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС смогли на грузовике "Урал" подобраться к пострадавшим и спасти их.

https://ria.ru/20240504/rossiyane-1943906171.html

https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html

эрзинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, эрзинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновский автомобильный завод (уаз)