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В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением - РИА Новости, 06.05.2024
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Хорошие новости
 
09:43 06.05.2024 (обновлено: 12:15 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/spasenie-1944063160.html
В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением
В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением - РИА Новости, 06.05.2024
В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением
В Туве спасли семь человек, застрявших на машине посреди бурной реки, сообщил республиканский главк МЧС. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:43
2024-05-06T12:15
происшествия
авто
эрзинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
хорошие новости
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КРАСНОЯРСК, 6 мая — РИА Новости. В Туве спасли семь человек, застрявших на машине посреди бурной реки, сообщил республиканский главк МЧС. Инцидент произошел ночью в местности Кызыл-Чыраа Эрзинского района. Во время переезда вброд через реку Нарын УАЗ-3151 съехал с колеи и застрял. "На место оперативно направлены сотрудники 20-й пожарно-спасательной части. На момент их прибытия на крыше автомобиля помощь ждали семь человек, в том числе один ребенок двух лет. Счет шел на секунды, поскольку сильное течение могло перевернуть автомашину", — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС смогли на грузовике "Урал" подобраться к пострадавшим и спасти их.
https://ria.ru/20240504/rossiyane-1943906171.html
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происшествия, авто, эрзинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Авто, Эрзинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Хорошие новости
В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением

В Туве семеро человек дождались спасателей на крыше машины посреди реки

© МЧС Республики Тыва/TelegramСотрудники МЧС Тувы спасли семерых человек, застрявших в автомобиле посреди реки
Сотрудники МЧС Тувы спасли семерых человек, застрявших в автомобиле посреди реки
© МЧС Республики Тыва/Telegram
Сотрудники МЧС Тувы спасли семерых человек, застрявших в автомобиле посреди реки
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 6 мая — РИА Новости. В Туве спасли семь человек, застрявших на машине посреди бурной реки, сообщил республиканский главк МЧС.
Инцидент произошел ночью в местности Кызыл-Чыраа Эрзинского района. Во время переезда вброд через реку Нарын УАЗ-3151 съехал с колеи и застрял.
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"На место оперативно направлены сотрудники 20-й пожарно-спасательной части. На момент их прибытия на крыше автомобиля помощь ждали семь человек, в том числе один ребенок двух лет. Счет шел на секунды, поскольку сильное течение могло перевернуть автомашину", — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС смогли на грузовике "Урал" подобраться к пострадавшим и спасти их.
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Хорошие новостиПроисшествияАвтоЭрзинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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