https://ria.ru/20240506/spasenie-1944063160.html
В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением
В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением - РИА Новости, 06.05.2024
В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением
В Туве спасли семь человек, застрявших на машине посреди бурной реки, сообщил республиканский главк МЧС. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:43
2024-05-06T09:43
2024-05-06T12:15
происшествия
авто
эрзинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
хорошие новости
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КРАСНОЯРСК, 6 мая — РИА Новости. В Туве спасли семь человек, застрявших на машине посреди бурной реки, сообщил республиканский главк МЧС. Инцидент произошел ночью в местности Кызыл-Чыраа Эрзинского района. Во время переезда вброд через реку Нарын УАЗ-3151 съехал с колеи и застрял. "На место оперативно направлены сотрудники 20-й пожарно-спасательной части. На момент их прибытия на крыше автомобиля помощь ждали семь человек, в том числе один ребенок двух лет. Счет шел на секунды, поскольку сильное течение могло перевернуть автомашину", — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС смогли на грузовике "Урал" подобраться к пострадавшим и спасти их.
https://ria.ru/20240504/rossiyane-1943906171.html
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эрзинский район
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, эрзинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Авто, Эрзинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Хорошие новости
В Туве семерых человек спасли из реки с сильным течением
В Туве семеро человек дождались спасателей на крыше машины посреди реки