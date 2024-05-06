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СМИ: ЕС добавит 52 организации в 14-й пакет антироссийских санкций
СМИ: ЕС добавит 52 организации в 14-й пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ: ЕС добавит 52 организации в 14-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз предлагает добавить в 14-й пакет санкций по России более 50 организаций, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T20:11
2024-05-06T20:11
2024-05-06T20:34
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз предлагает добавить в 14-й пакет санкций по России более 50 организаций, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа."Предложение ЕС добавляет в санкционный список (по России) 52 новые организации", - говорится в сообщении агентства.Также ЕС включит меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов, сообщает агентство."Предложение по 14-му пакету санкций ЕС включает меры, усиливающие запрет на полеты для российских самолетов", - передает агентство.Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944212538.html
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россия, евросоюз, в мире, валдис домбровскис, еврокомиссия
Россия, Евросоюз, В мире, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия
СМИ: ЕС добавит 52 организации в 14-й пакет антироссийских санкций
Рейтер: ЕС добавит 52 организации в 14-й пакет антироссийских санкций