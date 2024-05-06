Рейтинг@Mail.ru
СМИ: СБУ задержала начальника департамента госохраны Украины - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/smi-1944236334.html
СМИ: СБУ задержала начальника департамента госохраны Украины
СМИ: СБУ задержала начальника департамента госохраны Украины - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ: СБУ задержала начальника департамента госохраны Украины
Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:00
2024-05-06T19:00
в мире
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100400/94/1004009465_0:483:1344:1238_1920x0_80_0_0_658284d5b469ed7e016380aa4f642379.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Владимиру Зеленскому, сообщило в понедельник со ссылкой на источники украинское издание "Страна". "Вчера СБУ по подозрению в госизмене задержала начальника одного из департаментов управления госохраны полковника Андрея Гука. Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по президенту) иностранным спецслужбам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, также задержан еще один сотрудник госохраны, его обвиняют в пособничестве Гуку.
https://ria.ru/20240201/uvolnenie-1924711437.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100400/94/1004009465_0:357:1344:1364_1920x0_80_0_0_c60c2dfd5b11a38eec10353177a5dc40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
СМИ: СБУ задержала начальника департамента госохраны Украины

"Страна": СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в медиабанк
Сотрудники СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Владимиру Зеленскому, сообщило в понедельник со ссылкой на источники украинское издание "Страна".
«
"Вчера СБУ по подозрению в госизмене задержала начальника одного из департаментов управления госохраны полковника Андрея Гука. Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по президенту) иностранным спецслужбам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, также задержан еще один сотрудник госохраны, его обвиняют в пособничестве Гуку.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Зеленский уволил начальника департамента защиты нацгосударственности СБУ
1 февраля, 06:06
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала