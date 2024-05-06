https://ria.ru/20240506/smi-1944236334.html

СМИ: СБУ задержала начальника департамента госохраны Украины

СМИ: СБУ задержала начальника департамента госохраны Украины - РИА Новости, 06.05.2024

СМИ: СБУ задержала начальника департамента госохраны Украины

Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:00

2024-05-06T19:00

2024-05-06T19:00

в мире

украина

владимир зеленский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, его обвиняют в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе Владимиру Зеленскому, сообщило в понедельник со ссылкой на источники украинское издание "Страна". "Вчера СБУ по подозрению в госизмене задержала начальника одного из департаментов управления госохраны полковника Андрея Гука. Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по президенту) иностранным спецслужбам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, также задержан еще один сотрудник госохраны, его обвиняют в пособничестве Гуку.

https://ria.ru/20240201/uvolnenie-1924711437.html

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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины