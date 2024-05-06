https://ria.ru/20240506/sklad-1944103653.html
В Краснодаре потушили открытое горение на складе
В Краснодаре потушили открытое горение на складе - РИА Новости, 06.05.2024
В Краснодаре потушили открытое горение на складе
Открытый огонь в здании склада с легковоспламеняющимися жидкостями удалось ликвидировать на площади порядка 500 квадратных метров в Краснодаре, РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:16
2024-05-06T12:16
2024-05-06T12:30
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Открытый огонь в здании склада с легковоспламеняющимися жидкостями удалось ликвидировать на площади порядка 500 квадратных метров в Краснодаре, РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании складского помещения на площади 500 квадратных метров на улице Уральская. Борьбу с огнем вели 38 человек и 15 единиц техники. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944037940.html
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происшествия, россия, уральский, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Уральский, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре потушили открытое горение на складе
В Краснодаре потушили открытый огонь на складе легковоспламеняющимися жидкостями