https://ria.ru/20240506/sklad-1944103653.html

В Краснодаре потушили открытое горение на складе

В Краснодаре потушили открытое горение на складе - РИА Новости, 06.05.2024

В Краснодаре потушили открытое горение на складе

Открытый огонь в здании склада с легковоспламеняющимися жидкостями удалось ликвидировать на площади порядка 500 квадратных метров в Краснодаре, РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:16

2024-05-06T12:16

2024-05-06T12:30

происшествия

россия

уральский

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Открытый огонь в здании склада с легковоспламеняющимися жидкостями удалось ликвидировать на площади порядка 500 квадратных метров в Краснодаре, РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о возгорании складского помещения на площади 500 квадратных метров на улице Уральская. Борьбу с огнем вели 38 человек и 15 единиц техники. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944037940.html

россия

уральский

краснодар

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происшествия, россия, уральский, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)