https://ria.ru/20240506/skandal-1944043337.html

Фото из Донецка. На Украине разразился скандал из-за киберпомощника МИД

Фото из Донецка. На Украине разразился скандал из-за киберпомощника МИД - РИА Новости, 06.05.2024

Фото из Донецка. На Украине разразился скандал из-за киберпомощника МИД

Прообраз виртуального консультанта украинского МИД, певица и модель Розали Номбре, в начале 2022 года публиковала фото из Донецка, из-за чего разразился... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T03:57

2024-05-06T03:57

2024-05-06T03:57

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прообраз виртуального консультанта украинского МИД, певица и модель Розали Номбре, в начале 2022 года публиковала фото из Донецка, из-за чего разразился скандал, говорится в материале украинского телеканала ТСН.В начале мая МИД Украины сообщил, что при помощи технологий искусственного интеллекта создан виртуальный консультант, который будет озвучивать информацию для СМИ по консульским вопросам. Консультанта назвали "Виктория Ши", она создана на основе внешности Номбре, которая согласилась выступить в качестве прототипа: для этого ее отсняли и оцифровали."Прототип цифрового спикера МИД ездила в 2022 году в Донецк: детали скандала", — озаглавлен материал телеканала.Как пишет ТСН, в украинском сегменте Сети выбор Номбре в качестве прообраза вызвал возмущение, при этом сама модель выразила негодование из-за огромного количества расистских высказываний в свой адрес."Я уже давно знакома с теми пещерными людьми, которые из своих убежищ пишут анонимные сообщения в интернете. Меня удивило другое. Они писали: "Не могли взять украинку?". Это значит, что украинцы не понимают, кто такие украинцы", — приводит телеканал пост Номбре в Instagram*.Кроме того, певице припомнили ее поездку в родной Донецк в 2022 году, фото из города она публиковала в соцсетях в конце января, незадолго до начала российской спецоперации. Как говорится в статье, журналист Вадим Гладчук обвинил МИД Украины в "глорификации предателей, вроде Розали Номбре".При этом сама певица, комментируя обвинения, заявила, что "прошла столько проверок СБУ", что сомнений в ее "добропорядочности как гражданки Украины" возникать не должно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240502/zakharova-1943381367.html

https://ria.ru/20240419/gumenyuk-1940948022.html

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