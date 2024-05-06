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Сикорский прокомментировал информацию о судье, сбежавшем в Минск - РИА Новости, 06.05.2024
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14:06 06.05.2024 (обновлено: 14:15 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/sikorskiy-1944138269.html
Сикорский прокомментировал информацию о судье, сбежавшем в Минск
Сикорский прокомментировал информацию о судье, сбежавшем в Минск - РИА Новости, 06.05.2024
Сикорский прокомментировал информацию о судье, сбежавшем в Минск
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован информацией о польском судье, который намерен просить политического убежища в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:06
2024-05-06T14:15
в мире
белоруссия
польша
радослав сикорский
варшава
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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован информацией о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это (судья Шмидт – ред.) кто-то, кто был участником политического хейтерства во время предыдущей власти", - сказал Сикорский журналистам."Вопрос абсолютно возмутительный. Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке", - добавил он.При этом Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе. "У нас уже был предыдущий предатель. Мне кажется, что это несколько похожий случай", - заявил он.
https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html
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в мире, белоруссия, польша, радослав сикорский, варшава, минск
В мире, Белоруссия, Польша, Радослав Сикорский, Варшава, Минск
Сикорский прокомментировал информацию о судье, сбежавшем в Минск

В МИД Польши шокированы тем, что судья хочет просить убежища в Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован информацией о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
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"Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это (судья Шмидт – ред.) кто-то, кто был участником политического хейтерства во время предыдущей власти", - сказал Сикорский журналистам.
"Вопрос абсолютно возмутительный. Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке", - добавил он.
При этом Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе. "У нас уже был предыдущий предатель. Мне кажется, что это несколько похожий случай", - заявил он.
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