https://ria.ru/20240506/sikorskiy-1944138269.html

Сикорский прокомментировал информацию о судье, сбежавшем в Минск

Сикорский прокомментировал информацию о судье, сбежавшем в Минск - РИА Новости, 06.05.2024

Сикорский прокомментировал информацию о судье, сбежавшем в Минск

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован информацией о польском судье, который намерен просить политического убежища в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:06

2024-05-06T14:06

2024-05-06T14:15

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ВАРШАВА, 6 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован информацией о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии."Я не могу этого прокомментировать, но кажется, что это (судья Шмидт – ред.) кто-то, кто был участником политического хейтерства во время предыдущей власти", - сказал Сикорский журналистам."Вопрос абсолютно возмутительный. Я пока знаю столько же, сколько и вы. Я честно скажу, что я в шоке", - добавил он.При этом Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе. "У нас уже был предыдущий предатель. Мне кажется, что это несколько похожий случай", - заявил он.

https://ria.ru/20240504/polsha-1943826517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, польша, радослав сикорский, варшава, минск