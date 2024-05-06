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Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке* - РИА Новости, 06.05.2024
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16:05 06.05.2024
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Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке*
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке* - РИА Новости, 06.05.2024
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке*
Мосгорсуд признал законным еще один штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за неуказание статуса иностранного... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:05
2024-05-06T16:05
монеточка
московский городской суд
youtube
россия
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным еще один штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства. Данный штраф Монеточке* назначили в июне 2023 года за распространение материалов на видеохостинге YouTube без указания соответствующей маркировки. Второй штраф в 30 тысяч рублей она получила спустя два месяца за публикации в Telegram-канале без указания своего статуса, его также ранее утвердил Мосгорсуд.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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монеточка, московский городской суд, youtube, россия, происшествия
Монеточка, Московский городской суд, YouTube, Россия, Происшествия
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке*

Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф певице Монеточке в 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Монеточка (Елизавета Гырдымова)*
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)* - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным еще один штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства.
Данный штраф Монеточке* назначили в июне 2023 года за распространение материалов на видеохостинге YouTube без указания соответствующей маркировки. Второй штраф в 30 тысяч рублей она получила спустя два месяца за публикации в Telegram-канале без указания своего статуса, его также ранее утвердил Мосгорсуд.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
9 октября 2023, 09:43
 
МонеточкаМосковский городской судYouTubeРоссияПроисшествия
 
 
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