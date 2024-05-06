https://ria.ru/20240506/shtraf-1944181429.html

Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке*

Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке* - РИА Новости, 06.05.2024

Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке*

Мосгорсуд признал законным еще один штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за неуказание статуса иностранного... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:05

2024-05-06T16:05

2024-05-06T16:05

монеточка

московский городской суд

youtube

россия

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным еще один штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства. Данный штраф Монеточке* назначили в июне 2023 года за распространение материалов на видеохостинге YouTube без указания соответствующей маркировки. Второй штраф в 30 тысяч рублей она получила спустя два месяца за публикации в Telegram-канале без указания своего статуса, его также ранее утвердил Мосгорсуд.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

монеточка, московский городской суд, youtube, россия, происшествия