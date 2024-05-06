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Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке*
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке* - РИА Новости, 06.05.2024
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке*
Мосгорсуд признал законным еще один штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за неуказание статуса иностранного... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:05
2024-05-06T16:05
2024-05-06T16:05
монеточка
московский городской суд
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным еще один штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за неуказание статуса иностранного агента в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказала собеседница агентства. Данный штраф Монеточке* назначили в июне 2023 года за распространение материалов на видеохостинге YouTube без указания соответствующей маркировки. Второй штраф в 30 тысяч рублей она получила спустя два месяца за публикации в Telegram-канале без указания своего статуса, его также ранее утвердил Мосгорсуд.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монеточка, московский городской суд, youtube, россия, происшествия
Монеточка, Московский городской суд, YouTube, Россия, Происшествия
Мосгорсуд признал законным еще один штраф Монеточке*
Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф певице Монеточке в 30 тысяч рублей