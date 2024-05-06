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Шольц заявил, что ядерное оружие не должно быть применено на Украине - РИА Новости, 06.05.2024
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21:45 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/sholts-1944258023.html
Шольц заявил, что ядерное оружие не должно быть применено на Украине
Шольц заявил, что ядерное оружие не должно быть применено на Украине - РИА Новости, 06.05.2024
Шольц заявил, что ядерное оружие не должно быть применено на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя скорое проведение Россией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявил в понедельник, что... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:45
2024-05-06T21:45
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германия
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олаф шольц
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя скорое проведение Россией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявил в понедельник, что ядерное оружие не должно быть применено в ходе конфликта на Украине. "Что касается ядерных учений, объявленных Россией: всегда важно четко сказать, что ядерное оружие не должно быть применено в этой войне", - написал Шольц на своей странице в социальной сети Х. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе, для безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. В свою очередь, МИД России заявил, что Россия рассчитывает на то, что учения остудят "горячие головы" в западных столицах.
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россия, германия, украина, олаф шольц, южный военный округ
Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Южный военный округ, В мире
В мире
Шольц заявил, что ядерное оружие не должно быть применено на Украине

Шольц: ядерное оружие не должно быть применено в конфликте на Украине

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя скорое проведение Россией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявил в понедельник, что ядерное оружие не должно быть применено в ходе конфликта на Украине.
«
"Что касается ядерных учений, объявленных Россией: всегда важно четко сказать, что ядерное оружие не должно быть применено в этой войне", - написал Шольц на своей странице в социальной сети Х.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено, в том числе, для безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
В свою очередь, МИД России заявил, что Россия рассчитывает на то, что учения остудят "горячие головы" в западных столицах.
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