https://ria.ru/20240506/sholts-1944072511.html

"Очень цинично": обращение Шольца к украинцам возмутило немцев

"Очень цинично": обращение Шольца к украинцам возмутило немцев - РИА Новости, 06.05.2024

"Очень цинично": обращение Шольца к украинцам возмутило немцев

Пользователи социальной сети Х из Германии негативно отнеслись к публикации канцлера ФРГ Олафа Шольца, в которой он заявил, что во время православной Пасхи "все РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:30

2024-05-06T10:30

2024-05-06T14:45

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украина

россия

олаф шольц

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х из Германии негативно отнеслись к публикации канцлера ФРГ Олафа Шольца, в которой он заявил, что во время православной Пасхи "все думают о верующих украинцах", и пообещал им столько поддержки, "сколько необходимо"."Киевский режим предпринимает многочисленные действия против православных христиан, закрывает церкви, сажает в тюрьму священников, дискриминирует и преследует верующих. Публикация канцлера глубоко цинична с учетом положения православных христиан на Украине", — отметил Gert Ewen Ungar."Только (думаете. — Прим. ред.) об украинцах. Это была бы возможность просто поприветствовать всех православных христиан. Вы думаете как мелкие торгаши, негодяи, но уж точно не как государственные деятели. Но вы все равно проиграете. Миру вы не нужны!" — возмутился Debaser."Русские тоже в основном православные христиане. Ты попадешь прямиком в ад за то, как ты используешь это для своей чепухи", — напомнил Шольцу Christian Schneider."И это сказал разжигатель войны, на совести которого, вероятно, человеческие жизни", — заключил Froamers World Podcast.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях с целью найти доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240506/udar-1944060036.html

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943958870.html

германия

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германия, украина, россия, олаф шольц