https://ria.ru/20240506/sheremetevo-1944168998.html
Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321
Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321 - РИА Новости, 06.05.2024
Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321
Аэропорт "Шереметьево" после аварийной посадки Airbus A-321 работает штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:31
2024-05-06T15:31
2024-05-06T16:00
шереметьево (аэропорт)
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728012293_0:110:3183:1900_1920x0_80_0_0_f362a7dfff3f07d035a09001056367e2.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" после аварийной посадки Airbus A-321 работает штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Самолет, летевший рейсом "Шереметьево" – Оренбург (вылет – 13.43 мск), вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах."Аэропорт "Шереметьево" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию", - рассказали в авиагавани.
https://ria.ru/20240424/samolet-1941923751.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728012293_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c7b1e818f3521a788ea75bbe273d7486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), общество, московская область (подмосковье)
Шереметьево (аэропорт), Общество, Московская область (Подмосковье)
Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321
Шереметьево работает штатно после аварийной посадки Airbus A-321