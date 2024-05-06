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Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321 - РИА Новости, 06.05.2024
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15:31 06.05.2024 (обновлено: 16:00 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/sheremetevo-1944168998.html
Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321
Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321 - РИА Новости, 06.05.2024
Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321
Аэропорт "Шереметьево" после аварийной посадки Airbus A-321 работает штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:31
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" после аварийной посадки Airbus A-321 работает штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Самолет, летевший рейсом "Шереметьево" – Оренбург (вылет – 13.43 мск), вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах."Аэропорт "Шереметьево" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию", - рассказали в авиагавани.
https://ria.ru/20240424/samolet-1941923751.html
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шереметьево (аэропорт), общество, московская область (подмосковье)
Шереметьево (аэропорт), Общество, Московская область (Подмосковье)
Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321

Шереметьево работает штатно после аварийной посадки Airbus A-321

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" после аварийной посадки Airbus A-321 работает штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Самолет, летевший рейсом "Шереметьево" – Оренбург (вылет – 13.43 мск), вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Аэропорт "Шереметьево" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию", - рассказали в авиагавани.
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Шереметьево (аэропорт)ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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