https://ria.ru/20240506/sheremetevo-1944168998.html

Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321

Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321 - РИА Новости, 06.05.2024

Шереметьево работает штатно после посадки Airbus A-321

Аэропорт "Шереметьево" после аварийной посадки Airbus A-321 работает штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:31

2024-05-06T15:31

2024-05-06T16:00

шереметьево (аэропорт)

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" после аварийной посадки Airbus A-321 работает штатно, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.Самолет, летевший рейсом "Шереметьево" – Оренбург (вылет – 13.43 мск), вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах."Аэропорт "Шереметьево" продолжает обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию", - рассказали в авиагавани.

https://ria.ru/20240424/samolet-1941923751.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

шереметьево (аэропорт), общество, московская область (подмосковье)