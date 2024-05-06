https://ria.ru/20240506/shashlyk-1944158860.html

В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию"

В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию" - РИА Новости, 06.05.2024

В Госдуме предложили провести "шашлычную амнистию"

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МЧС Александра Куренкова для проведения "шашлычной амнистии", предлагается... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:04

2024-05-06T15:04

2024-05-06T15:05

общество

россия

владислав даванков

александр куренков (мчс)

госдума рф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков направил обращение на имя главы МЧС Александра Куренкова для проведения "шашлычной амнистии", предлагается отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах, а также закрыть ранее открытые дела, а уже уплаченные штрафы – возместить, обращение есть в распоряжении РИА Новости. "В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность отменить штрафы за приготовление пищи с использованием закрытых переносных мангалов на садовых или огородных земельных участках граждан. Кроме этого, также считаю необходимым объявить амнистию и освободить от наказания граждан России, осужденных к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 20.4 КоАП РФ, если такие правонарушения были связаны с приготовлением пищи в закрытых мангалах, а также возместить ранее уплаченные штрафы по аналогичным делам", - написано в обращении. Автор обращения, ссылаясь на соцопросы, отмечает, что более 60% россиян в майские праздники планируют жарить шашлык, около 30% уедут на дачу или садовый участок. Также Даванков добавил, что сейчас люди чаще используют переносные закрытые мангалы, которые являются более безопасными, их использование "исключает возможность попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы". "В то же время, в соответствии со статьей 20.4. КоАП РФ, в России предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня и разведении костров в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях), если мангалы или жаровни расположены от дома на расстоянии менее 5 метров... При этом под открытым огнем понимается применение мангалов вне зависимости от того, закрытые они или открытые", - написано в обращении.

https://ria.ru/20240429/shashlyk-1942979268.html

https://ria.ru/20240504/kemer-1943816790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владислав даванков, александр куренков (мчс), госдума рф