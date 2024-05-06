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США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка - РИА Новости, 06.05.2024
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17:16 06.05.2024 (обновлено: 17:27 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944212538.html
США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка
США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка - РИА Новости, 06.05.2024
США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка
Соединенные Штаты вывели из-под санкций бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка, говорится в обнародованном в понедельник заявлении американского Минфина. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:16
2024-05-06T17:27
экономика
сша
сбербанк россии
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты вывели из-под санкций бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка, говорится в обнародованном в понедельник заявлении американского Минфина.В сентябре 2022 года стало известно, что Сбербанк продал свое дочернее предприятие Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Как отмечали западные СМИ, на нового владельца компании не распространяются санкции США и других западных государств.С тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Сбербанк попал под несколько раундов санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Впоследствии к санкциям ЕС против Сбербанка подключилась и Швейцария.
https://ria.ru/20240506/latviya-1944047604.html
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экономика, сша, сбербанк россии, швейцария
Экономика, США, Сбербанк России, Швейцария
США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка

США вывели из-под санкций бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты вывели из-под санкций бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка, говорится в обнародованном в понедельник заявлении американского Минфина.
В сентябре 2022 года стало известно, что Сбербанк продал свое дочернее предприятие Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Как отмечали западные СМИ, на нового владельца компании не распространяются санкции США и других западных государств.
С тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Сбербанк попал под несколько раундов санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Впоследствии к санкциям ЕС против Сбербанка подключилась и Швейцария.
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ЭкономикаСШАСбербанк РоссииШвейцария
 
 
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