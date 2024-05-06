https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944212538.html

США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка

США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка - РИА Новости, 06.05.2024

США вывели из-под санкций бывшую "дочку" Сбербанка

Соединенные Штаты вывели из-под санкций бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка, говорится в обнародованном в понедельник заявлении американского Минфина. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:16

2024-05-06T17:16

2024-05-06T17:27

экономика

сша

сбербанк россии

швейцария

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты вывели из-под санкций бывшую швейцарскую "дочку" Сбербанка, говорится в обнародованном в понедельник заявлении американского Минфина.В сентябре 2022 года стало известно, что Сбербанк продал свое дочернее предприятие Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Как отмечали западные СМИ, на нового владельца компании не распространяются санкции США и других западных государств.С тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Сбербанк попал под несколько раундов санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза. Впоследствии к санкциям ЕС против Сбербанка подключилась и Швейцария.

https://ria.ru/20240506/latviya-1944047604.html

сша

швейцария

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, сбербанк россии, швейцария