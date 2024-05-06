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Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин - РИА Новости, 06.05.2024
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16:09 06.05.2024 (обновлено: 16:26 06.05.2024) дополняется ...
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Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин
Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин - РИА Новости, 06.05.2024
Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин
Санкции в отношении РФ мобилизовали членов правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:09
2024-05-06T16:26
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Санкции в отношении РФ мобилизовали членов правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал в правительство и провел встречу с кабмином."Непростые вызовы. Большое число санкций, которые, говорят, превышают все санкции против какой-либо страны, когда-либо введенные. Все это нас мобилизовало", - сказал Мишустин на встрече. Он отметил, что кабмин старался не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Экономика, Санкции в отношении России
Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин

Мишустин: санкции против России мобилизовали членов правительства

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Санкции в отношении РФ мобилизовали членов правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал в правительство и провел встречу с кабмином.
"Непростые вызовы. Большое число санкций, которые, говорят, превышают все санкции против какой-либо страны, когда-либо введенные. Все это нас мобилизовало", - сказал Мишустин на встрече. Он отметил, что кабмин старался не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.
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1 декабря 2023, 08:00
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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