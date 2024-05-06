https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944183341.html
Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин
Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин - РИА Новости, 06.05.2024
Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин
Санкции в отношении РФ мобилизовали членов правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:09
2024-05-06T16:09
2024-05-06T16:26
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Санкции в отношении РФ мобилизовали членов правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал в правительство и провел встречу с кабмином."Непростые вызовы. Большое число санкций, которые, говорят, превышают все санкции против какой-либо страны, когда-либо введенные. Все это нас мобилизовало", - сказал Мишустин на встрече. Он отметил, что кабмин старался не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Экономика, Санкции в отношении России
Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин
Мишустин: санкции против России мобилизовали членов правительства