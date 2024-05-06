https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944183341.html

Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин

Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин - РИА Новости, 06.05.2024

Санкции мобилизовали членов правительства, считает Мишустин

Санкции в отношении РФ мобилизовали членов правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:09

2024-05-06T16:09

2024-05-06T16:26

россия

михаил мишустин

владимир путин

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Санкции в отношении РФ мобилизовали членов правительства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин в понедельник приехал в правительство и провел встречу с кабмином."Непростые вызовы. Большое число санкций, которые, говорят, превышают все санкции против какой-либо страны, когда-либо введенные. Все это нас мобилизовало", - сказал Мишустин на встрече. Он отметил, что кабмин старался не подвести Россию и гордится быть частью команды Путина.

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика, санкции в отношении россии