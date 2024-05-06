https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944091831.html

Бельгия инициировала обсуждение в ЕС санкций против Израиля

Бельгия инициировала обсуждение в ЕС санкций против Израиля - РИА Новости, 06.05.2024

Бельгия инициировала обсуждение в ЕС санкций против Израиля

Бельгия инициировала обсуждение возможных торговых санкций Евросоюза против Израиля из-за его действий в палестинском секторе Газа, которые привели к гибели... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:34

2024-05-06T11:34

2024-05-06T13:49

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бельгия

израиль

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Бельгия инициировала обсуждение возможных торговых санкций Евросоюза против Израиля из-за его действий в палестинском секторе Газа, которые привели к гибели более 34 тысяч человек, сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо, чьи слова приводит издание Soir."Бельгийское правительство уже несколько недель назад решило ввести торговые санкции против Израиля. <...> Но если Бельгия сама введет эти санкции, то просто изменятся торговые пути. Поэтому мы уже несколько недель обсуждаем с другими европейскими странами то, как можно решить эту проблему, не заявляя об этом громко", — отметил он.Премьер напомнил, что Евросоюз заключил соглашение об ассоциации с Израилем, в котором содержатся условия, связанные с правами человека. По словам де Кроо, Бельгия попросила главу евродипломатии Жозепа Борреля "изучить этот момент".В апреле ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев за насилие против палестинцев на западном берегу Иордана.Боевые действия между Израилем и базирующемся в секторе Газа движением ХАМАС идут с октября 2023 года. Сейчас палестинский анклав взят в полную блокаду и фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе. Тель-Авив считает этот город последним оплотом ХАМАС, при этом там находятся более миллиона палестинцев, бежавших от действий ЦАХАЛ в других частях сектора Газа. Из-за этого многие западные страны и международные организации призвали Израиль отказаться от планов наступления на Рафах, предупреждая, что это приведет к огромному количеству жертв среди мирного населения и усугубит гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве.Всего за время боевых действий в секторе Газа уже погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.

https://ria.ru/20240506/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240506/rafakh-1944083078.html

https://ria.ru/20240317/operatsiya-1933765885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бельгия, израиль, евросоюз