Бельгия инициировала обсуждение в ЕС санкций против Израиля
Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Бельгия инициировала обсуждение возможных торговых санкций Евросоюза против Израиля из-за его действий в палестинском секторе Газа, которые привели к гибели более 34 тысяч человек, сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо, чьи слова приводит издание Soir.
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"Бельгийское правительство уже несколько недель назад решило ввести торговые санкции против Израиля. <...> Но если Бельгия сама введет эти санкции, то просто изменятся торговые пути. Поэтому мы уже несколько недель обсуждаем с другими европейскими странами то, как можно решить эту проблему, не заявляя об этом громко", — отметил он.
Премьер напомнил, что Евросоюз заключил соглашение об ассоциации с Израилем, в котором содержатся условия, связанные с правами человека. По словам де Кроо, Бельгия попросила главу евродипломатии Жозепа Борреля "изучить этот момент".
В апреле ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев за насилие против палестинцев на западном берегу Иордана.
Тель-Авив считает этот город последним оплотом ХАМАС, при этом там находятся более миллиона палестинцев, бежавших от действий ЦАХАЛ в других частях сектора Газа. Из-за этого многие западные страны и международные организации призвали Израиль отказаться от планов наступления на Рафах, предупреждая, что это приведет к огромному количеству жертв среди мирного населения и усугубит гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве.
Всего за время боевых действий в секторе Газа уже погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.