https://ria.ru/20240506/samolet-1944161536.html

Самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево

Самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024

Самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево

Самолет А-321 компании Nordwind успешно приземлился в Шереметьево, сообщила Росавиация в Telegram. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:08

2024-05-06T15:08

2024-05-06T15:48

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самолет А-321 компании Nordwind успешно приземлился в Шереметьево, сообщила Росавиация в Telegram."Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево в 15:05 мск", — указано в материале.Пассажирский самолет рейса NWS 077 сообщением Москва — Оренбург развернулся из-за технических неполадок. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, предварительно, сработал датчик разгерметизации кабины пилотов.В Росавиации добавили, что решение о возвращении принял командир воздушного судна.Как рассказали в Шереметьево, после посадки борт самостоятельно продолжил руление к месту стоянки. Помощь пассажирам и экипажу не требуется.Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240311/an-12-1932267772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)