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Самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024
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15:08 06.05.2024 (обновлено: 15:48 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/samolet-1944161536.html
Самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево
Самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024
Самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево
Самолет А-321 компании Nordwind успешно приземлился в Шереметьево, сообщила Росавиация в Telegram. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:08
2024-05-06T15:48
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самолет А-321 компании Nordwind успешно приземлился в Шереметьево, сообщила Росавиация в Telegram.&quot;Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево в 15:05 мск&quot;, — указано в материале.Пассажирский самолет рейса NWS 077 сообщением Москва — Оренбург развернулся из-за технических неполадок. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, предварительно, сработал датчик разгерметизации кабины пилотов.В Росавиации добавили, что решение о возвращении принял командир воздушного судна.Как рассказали в Шереметьево, после посадки борт самостоятельно продолжил руление к месту стоянки. Помощь пассажирам и экипажу не требуется.Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса, добавили в ведомстве.
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

Самолет А-321 благополучно совершил посадку в Шереметьево

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Самолет А-321 компании Nordwind успешно приземлился в Шереметьево, сообщила Росавиация в Telegram.
«

"Самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево в 15:05 мск", — указано в материале.

Пассажирский самолет рейса NWS 077 сообщением МоскваОренбург развернулся из-за технических неполадок. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, предварительно, сработал датчик разгерметизации кабины пилотов.
В Росавиации добавили, что решение о возвращении принял командир воздушного судна.
Как рассказали в Шереметьево, после посадки борт самостоятельно продолжил руление к месту стоянки. Помощь пассажирам и экипажу не требуется.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса, добавили в ведомстве.
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