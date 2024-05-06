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Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево
Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024
Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево
Посадка пассажирского самолета А-321 сообщением Москва — Оренбург, где во время полета произошли технические неполадки, планируется в аэропорту "Шереметьево" в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:54
2024-05-06T14:54
2024-05-06T15:09
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посадка пассажирского самолета А-321 сообщением Москва — Оренбург, где во время полета произошли технические неполадки, планируется в аэропорту "Шереметьево" в 15:10 мск, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Борт возвращается в аэропорт "Шереметьево", посадка по плану в 15:10 мск", — сказал собеседник агентства.Самолет развернулся из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как уточнили в Росавиации, решение о возвращении принял экипаж самолета компании Nordwind.
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происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево
Посадка А-321 рейсом Москва — Оренбург планируется в "Шереметьево"
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посадка пассажирского самолета А-321 сообщением Москва — Оренбург, где во время полета произошли технические неполадки, планируется в аэропорту "Шереметьево" в 15:10 мск, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Борт возвращается в аэропорт "Шереметьево", посадка по плану в 15:10 мск", — сказал собеседник агентства.
Самолет развернулся из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Как уточнили в Росавиации, решение о возвращении принял экипаж самолета компании Nordwind.