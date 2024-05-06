https://ria.ru/20240506/samolet-1944153522.html

Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево

Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024

Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево

Посадка пассажирского самолета А-321 сообщением Москва — Оренбург, где во время полета произошли технические неполадки, планируется в аэропорту "Шереметьево" в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:54

2024-05-06T14:54

2024-05-06T15:09

происшествия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посадка пассажирского самолета А-321 сообщением Москва — Оренбург, где во время полета произошли технические неполадки, планируется в аэропорту "Шереметьево" в 15:10 мск, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Борт возвращается в аэропорт "Шереметьево", посадка по плану в 15:10 мск", — сказал собеседник агентства.Самолет развернулся из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как уточнили в Росавиации, решение о возвращении принял экипаж самолета компании Nordwind.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт)