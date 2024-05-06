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Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024
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14:54 06.05.2024 (обновлено: 15:09 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/samolet-1944153522.html
Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево
Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024
Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево
Посадка пассажирского самолета А-321 сообщением Москва — Оренбург, где во время полета произошли технические неполадки, планируется в аэропорту "Шереметьево" в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:54
2024-05-06T15:09
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посадка пассажирского самолета А-321 сообщением Москва — Оренбург, где во время полета произошли технические неполадки, планируется в аэропорту "Шереметьево" в 15:10 мск, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;Борт возвращается в аэропорт &quot;Шереметьево&quot;, посадка по плану в 15:10 мск&quot;, — сказал собеседник агентства.Самолет развернулся из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как уточнили в Росавиации, решение о возвращении принял экипаж самолета компании Nordwind.
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происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
Airbus A-321, сообщивший о неполадках, готовится к посадке в Шереметьево

Посадка А-321 рейсом Москва — Оренбург планируется в "Шереметьево"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Посадка пассажирского самолета А-321 сообщением Москва — Оренбург, где во время полета произошли технические неполадки, планируется в аэропорту "Шереметьево" в 15:10 мск, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Борт возвращается в аэропорт "Шереметьево", посадка по плану в 15:10 мск", — сказал собеседник агентства.

Самолет развернулся из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Как уточнили в Росавиации, решение о возвращении принял экипаж самолета компании Nordwind.
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)
 
 
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