https://ria.ru/20240506/samolet-1944151142.html

Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках

Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках - РИА Новости, 06.05.2024

Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках

Пассажирский самолет Airbus A321 сообщением Москва — Оренбург взял курс на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за технических неполадок, рассказал РИА... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:49

2024-05-06T14:49

2024-05-06T15:05

москва

оренбург

нижний новгород

происшествия

шереметьево (аэропорт)

airbus a321

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus A321 сообщением Москва — Оренбург взял курс на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за технических неполадок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вылетевший из Шереметьево в Оренбург А321 ушел на Нижний Новгород из-за технических неполадок", — сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20230111/samolet-1844038455.html

москва

оренбург

нижний новгород

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Дарья Буймова

москва, оренбург, нижний новгород, происшествия, шереметьево (аэропорт), airbus a321