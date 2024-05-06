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Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках - РИА Новости, 06.05.2024
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14:49 06.05.2024 (обновлено: 15:05 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/samolet-1944151142.html
Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках
Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках - РИА Новости, 06.05.2024
Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках
Пассажирский самолет Airbus A321 сообщением Москва — Оренбург взял курс на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за технических неполадок, рассказал РИА... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:49
2024-05-06T15:05
москва
оренбург
нижний новгород
происшествия
шереметьево (аэропорт)
airbus a321
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus A321 сообщением Москва — Оренбург взял курс на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за технических неполадок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вылетевший из Шереметьево в Оренбург А321 ушел на Нижний Новгород из-за технических неполадок", — сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.
https://ria.ru/20230111/samolet-1844038455.html
москва
оренбург
нижний новгород
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москва, оренбург, нижний новгород, происшествия, шереметьево (аэропорт), airbus a321
Москва, Оренбург, Нижний Новгород, Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Airbus A321
Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках

Airbus A-321 Москва — Оренбург взял курс на запасной аэродром из-за неполадок

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus A321 сообщением Москва — Оренбург взял курс на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за технических неполадок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Вылетевший из Шереметьево в Оренбург А321 ушел на Нижний Новгород из-за технических неполадок", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем
11 января 2023, 09:28
 
МоскваОренбургНижний НовгородПроисшествияШереметьево (аэропорт)Airbus A321
 
 
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