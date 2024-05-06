https://ria.ru/20240506/samolet-1944151142.html
Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках
Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках - РИА Новости, 06.05.2024
Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках
Пассажирский самолет Airbus A321 сообщением Москва — Оренбург взял курс на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за технических неполадок, рассказал РИА... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:49
2024-05-06T14:49
2024-05-06T15:05
москва
оренбург
нижний новгород
происшествия
шереметьево (аэропорт)
airbus a321
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Airbus A321 сообщением Москва — Оренбург взял курс на запасной аэродром в Нижнем Новгороде из-за технических неполадок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Вылетевший из Шереметьево в Оренбург А321 ушел на Нижний Новгород из-за технических неполадок", — сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.
https://ria.ru/20230111/samolet-1844038455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, оренбург, нижний новгород, происшествия, шереметьево (аэропорт), airbus a321
Москва, Оренбург, Нижний Новгород, Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Airbus A321
Airbus A-321, летевший из Москвы в Оренбург, сообщил о неполадках
Airbus A-321 Москва — Оренбург взял курс на запасной аэродром из-за неполадок