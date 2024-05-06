https://ria.ru/20240506/rozysk-1944080826.html

Экс-главу антитеррористического центра при СБУ объявили в розыск

Экс-главу антитеррористического центра при СБУ объявили в розыск - РИА Новости, 06.05.2024

Экс-главу антитеррористического центра при СБУ объявили в розыск

Экс-руководитель антитеррористического центра при СБУ Василий Крутов объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:08

2024-05-06T11:08

2024-05-06T11:08

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экс-руководитель антитеррористического центра при СБУ Василий Крутов объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ. "Василий Васильевич Крутов, 16.5.1949. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Крутов занимал должность руководителя антитеррористического центра при СБУ с апреля по июль 2014 года.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, служба безопасности украины, в мире, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина