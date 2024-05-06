https://ria.ru/20240506/rozysk-1944080826.html
Экс-главу антитеррористического центра при СБУ объявили в розыск
Экс-главу антитеррористического центра при СБУ объявили в розыск - РИА Новости, 06.05.2024
Экс-главу антитеррористического центра при СБУ объявили в розыск
Экс-руководитель антитеррористического центра при СБУ Василий Крутов объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:08
2024-05-06T11:08
2024-05-06T11:08
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Экс-руководитель антитеррористического центра при СБУ Василий Крутов объявлен в розыск, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ. "Василий Васильевич Крутов, 16.5.1949. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Крутов занимал должность руководителя антитеррористического центра при СБУ с апреля по июль 2014 года.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Экс-главу антитеррористического центра при СБУ объявили в розыск
МВД России объявило в розыск экс-главу антитеррористического центра при СБУ