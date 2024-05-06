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Экс-главу МВД Украины Авакова* объявили в России в розыск - РИА Новости, 06.05.2024
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02:03 06.05.2024 (обновлено: 03:04 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/rozysk-1944039861.html
Экс-главу МВД Украины Авакова* объявили в России в розыск
Экс-главу МВД Украины Авакова* объявили в России в розыск - РИА Новости, 06.05.2024
Экс-главу МВД Украины Авакова* объявили в России в розыск
МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, соответствующая карточка появилась в базе ведомства. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T02:03
2024-05-06T03:04
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, соответствующая карточка появилась в базе ведомства.&quot;Арсен Борисович Аваков*, 2.1.1964. Разыскивается по статье УК&quot;, — указано в базе.Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Аваков* возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 годы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году перечислил Авакова* среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.Кроме того, в розыск объявлен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.Ранее в понедельник стало известно, что в розыск объявлен бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны, нынешний украинский посол в Молдавии Алексей Данилов.За последнее время МВД объявило в розыск целый ряд ведущих украинских политиков, чиновников и военных, включая президента Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко, главкома сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, экс-министра юстиции Павла Петренко, бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко* и ряд других.* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html
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россия, украина, донбасс, александр бастрыкин, в мире
Россия, Украина, Донбасс, Александр Бастрыкин, В мире
Экс-главу МВД Украины Авакова* объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

© Фото : МВД УкраиныАрсен Аваков*
Арсен Аваков* - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : МВД Украины
Арсен Аваков*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, соответствующая карточка появилась в базе ведомства.
«

"Арсен Борисович Аваков*, 2.1.1964. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.

Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Аваков* возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 годы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году перечислил Авакова* среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.
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Кроме того, в розыск объявлен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.
Ранее в понедельник стало известно, что в розыск объявлен бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны, нынешний украинский посол в Молдавии Алексей Данилов.
За последнее время МВД объявило в розыск целый ряд ведущих украинских политиков, чиновников и военных, включая президента Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко, главкома сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, экс-министра юстиции Павла Петренко, бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко* и ряд других.

* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
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