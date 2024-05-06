Экс-главу МВД Украины Авакова* объявили в России в розыск
МВД России объявило в розыск экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
Арсен Аваков*. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, соответствующая карточка появилась в базе ведомства.
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"Арсен Борисович Аваков*, 2.1.1964. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Аваков* возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 годы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году перечислил Авакова* среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе.
Кроме того, в розыск объявлен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.
Ранее в понедельник стало известно, что в розыск объявлен бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман и бывший глава Совета национальной безопасности и обороны, нынешний украинский посол в Молдавии Алексей Данилов.
За последнее время МВД объявило в розыск целый ряд ведущих украинских политиков, чиновников и военных, включая президента Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко, главкома сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, экс-министра юстиции Павла Петренко, бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко* и ряд других.
* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
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