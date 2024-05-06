https://ria.ru/20240506/rossiya-1944154629.html
У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков
У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024
У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков
Распространение традиционных ценностей важно для России, в этом вопросе у РФ нет ничего общего с "экстремистским либерализмом" и отказом от традиционных... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:57
2024-05-06T14:57
2024-05-06T14:57
россия
дмитрий песков
общество
евросоюз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Распространение традиционных ценностей важно для России, в этом вопросе у РФ нет ничего общего с "экстремистским либерализмом" и отказом от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что наблюдается в европейских странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что цель Москвы заключается в том, чтобы побудить россиян заводить как можно больше детей, в этом контексте важно распространение традиционных ценностей. "В этом контексте распространение традиционных ценностей для нас крайне важно, и в этом контексте у нас нет ничего общего с экстремистским либерализмом в вопросе отказа от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что мы сейчас наблюдаем в европейских странах. Это не соответствует нашему пониманию того, что является правильным", - сказал Песков в комментарии газете Washington Post. Песков подчеркнул, что общество в России консолидируется вокруг идеи традиционных ценностей и президента и сейчас "менее толерантно" относится к различным нестандартным вечеринкам и ночным клубам. "Поэтому, если это не принимают в обществе, полиция будет принимать меры" для восстановления баланса в соответствии с требованиями населения, добавил он. Ранее Песков заявлял, что традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти. По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи". -0-
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество, евросоюз
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Евросоюз
У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков
Песков: у России нет ничего общего с европейским "экстремистским либерализмом"
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Распространение традиционных ценностей важно для России, в этом вопросе у РФ нет ничего общего с "экстремистским либерализмом" и отказом от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что наблюдается в европейских странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что цель Москвы
заключается в том, чтобы побудить россиян заводить как можно больше детей, в этом контексте важно распространение традиционных ценностей.
"В этом контексте распространение традиционных ценностей для нас крайне важно, и в этом контексте у нас нет ничего общего с экстремистским либерализмом в вопросе отказа от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что мы сейчас наблюдаем в европейских странах. Это не соответствует нашему пониманию того, что является правильным", - сказал Песков в комментарии газете Washington Post.
Песков подчеркнул, что общество в России консолидируется вокруг идеи традиционных ценностей и президента и сейчас "менее толерантно" относится к различным нестандартным вечеринкам и ночным клубам. "Поэтому, если это не принимают в обществе, полиция будет принимать меры" для восстановления баланса в соответствии с требованиями населения, добавил он.
Ранее Песков заявлял, что традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти. По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи". -0-