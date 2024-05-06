https://ria.ru/20240506/rossiya-1944154629.html

У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков

У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024

У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков

Распространение традиционных ценностей важно для России, в этом вопросе у РФ нет ничего общего с "экстремистским либерализмом" и отказом от традиционных... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:57

2024-05-06T14:57

2024-05-06T14:57

россия

дмитрий песков

общество

евросоюз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Распространение традиционных ценностей важно для России, в этом вопросе у РФ нет ничего общего с "экстремистским либерализмом" и отказом от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что наблюдается в европейских странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что цель Москвы заключается в том, чтобы побудить россиян заводить как можно больше детей, в этом контексте важно распространение традиционных ценностей. "В этом контексте распространение традиционных ценностей для нас крайне важно, и в этом контексте у нас нет ничего общего с экстремистским либерализмом в вопросе отказа от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что мы сейчас наблюдаем в европейских странах. Это не соответствует нашему пониманию того, что является правильным", - сказал Песков в комментарии газете Washington Post. Песков подчеркнул, что общество в России консолидируется вокруг идеи традиционных ценностей и президента и сейчас "менее толерантно" относится к различным нестандартным вечеринкам и ночным клубам. "Поэтому, если это не принимают в обществе, полиция будет принимать меры" для восстановления баланса в соответствии с требованиями населения, добавил он. Ранее Песков заявлял, что традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти. По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи". -0-

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, общество, евросоюз