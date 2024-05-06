Рейтинг@Mail.ru
У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944154629.html
У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков
У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков - РИА Новости, 06.05.2024
У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков
Распространение традиционных ценностей важно для России, в этом вопросе у РФ нет ничего общего с "экстремистским либерализмом" и отказом от традиционных... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:57
2024-05-06T14:57
россия
дмитрий песков
общество
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Распространение традиционных ценностей важно для России, в этом вопросе у РФ нет ничего общего с "экстремистским либерализмом" и отказом от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что наблюдается в европейских странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что цель Москвы заключается в том, чтобы побудить россиян заводить как можно больше детей, в этом контексте важно распространение традиционных ценностей. "В этом контексте распространение традиционных ценностей для нас крайне важно, и в этом контексте у нас нет ничего общего с экстремистским либерализмом в вопросе отказа от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что мы сейчас наблюдаем в европейских странах. Это не соответствует нашему пониманию того, что является правильным", - сказал Песков в комментарии газете Washington Post. Песков подчеркнул, что общество в России консолидируется вокруг идеи традиционных ценностей и президента и сейчас "менее толерантно" относится к различным нестандартным вечеринкам и ночным клубам. "Поэтому, если это не принимают в обществе, полиция будет принимать меры" для восстановления баланса в соответствии с требованиями населения, добавил он. Ранее Песков заявлял, что традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти. По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи". -0-
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
https://ria.ru/20240302/zapad-1930565074.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, общество, евросоюз
Россия, Дмитрий Песков, Общество, Евросоюз
У России нет ничего общего с "экстремистским либерализмом", заявил Песков

Песков: у России нет ничего общего с европейским "экстремистским либерализмом"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Распространение традиционных ценностей важно для России, в этом вопросе у РФ нет ничего общего с "экстремистским либерализмом" и отказом от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что наблюдается в европейских странах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что цель Москвы заключается в том, чтобы побудить россиян заводить как можно больше детей, в этом контексте важно распространение традиционных ценностей.
Изображение сгенерировано ИИ
Война с Европой становится неизбежна
13 апреля, 08:00
"В этом контексте распространение традиционных ценностей для нас крайне важно, и в этом контексте у нас нет ничего общего с экстремистским либерализмом в вопросе отказа от традиционных человеческих и религиозных ценностей, что мы сейчас наблюдаем в европейских странах. Это не соответствует нашему пониманию того, что является правильным", - сказал Песков в комментарии газете Washington Post.
Песков подчеркнул, что общество в России консолидируется вокруг идеи традиционных ценностей и президента и сейчас "менее толерантно" относится к различным нестандартным вечеринкам и ночным клубам. "Поэтому, если это не принимают в обществе, полиция будет принимать меры" для восстановления баланса в соответствии с требованиями населения, добавил он.
Ранее Песков заявлял, что традиционные ценности для России — это буквально вопрос жизни и смерти. По его словам, "нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи". -0-
Женщины ведут детей в школу в Париже - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад уничтожает женщин и детей
2 марта, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковОбществоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала