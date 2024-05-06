https://ria.ru/20240506/reyter-1944252481.html

ЕС планирует запретить деятельность партий, получающих поддержку от России

ЕС планирует запретить деятельность партий, получающих поддержку от России - РИА Новости, 06.05.2024

ЕС планирует запретить деятельность партий, получающих поддержку от России

ЕС планирует запретить деятельность партий, исследовательских центров и СМИ, получающих финансовую поддержку от России, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:53

2024-05-06T20:53

2024-05-06T20:53

россия

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. ЕС планирует запретить деятельность партий, исследовательских центров и СМИ, получающих финансовую поддержку от России, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. Эта информация противоречит публикации агентства Блумберг, которое сообщало, что в рамках нового пакета санкций партиям и аналитическим центрам будет запрещено принимать финансирование от РФ, но о запрете их деятельности не упоминалось. Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.

https://ria.ru/20240506/reyter-1944250974.html

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россия, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия