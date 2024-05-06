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СМИ: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ - РИА Новости, 06.05.2024
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20:38 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/reyter-1944250974.html
СМИ: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ
СМИ: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ
Евросоюз планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T20:38
2024-05-06T20:38
экономика
россия
евросоюз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа. "План ЕС включает в себя эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, в том числе "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ", - говорится в сообщении агентства. ЕС также намерен запретить транзитную перевозку российского СПГ, использование портов ЕС судами, перевозящими грузы для военных действий России, и сделает портовых операторов ЕС более ответственными за возможные нарушения санкций, говорится в документе, на который ссылается агентство.
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экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
СМИ: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ

Рейтер: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа.
«
"План ЕС включает в себя эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, в том числе "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ", - говорится в сообщении агентства.
ЕС также намерен запретить транзитную перевозку российского СПГ, использование портов ЕС судами, перевозящими грузы для военных действий России, и сделает портовых операторов ЕС более ответственными за возможные нарушения санкций, говорится в документе, на который ссылается агентство.
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