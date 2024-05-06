https://ria.ru/20240506/reyter-1944250974.html

СМИ: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ

СМИ: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ - РИА Новости, 06.05.2024

СМИ: ЕС планирует ввести эмбарго на инвестиции в российские проекты по СПГ

Евросоюз планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:38

2024-05-06T20:38

2024-05-06T20:38

экономика

россия

евросоюз

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз планирует ввести эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на текст документа. "План ЕС включает в себя эмбарго на инвестиции и поставки товаров и услуг для российских проектов по производству СПГ, в том числе "Арктик СПГ" и "Мурманский СПГ", - говорится в сообщении агентства. ЕС также намерен запретить транзитную перевозку российского СПГ, использование портов ЕС судами, перевозящими грузы для военных действий России, и сделает портовых операторов ЕС более ответственными за возможные нарушения санкций, говорится в документе, на который ссылается агентство.

https://ria.ru/20240506/smi-1944248378.html

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экономика, россия, евросоюз