https://ria.ru/20240506/reshenie-1944183203.html

"Нужно было ожидать": немцы отреагировали на новое решение Путина

"Нужно было ожидать": немцы отреагировали на новое решение Путина - РИА Новости, 06.05.2024

"Нужно было ожидать": немцы отреагировали на новое решение Путина

Поручение президента России Владимира Путина Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия вызвало опасения у читателей... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:09

2024-05-06T16:09

2024-05-06T16:09

россия

украина

сша

владимир путин

нато

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Поручение президента России Владимира Путина Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия вызвало опасения у читателей немецкой газеты Die Welt."Каждый здравомыслящий человек должен был ожидать этого: Россия, как крупнейшая ядерная держава в мире, не потерпит активного и официального вмешательства НАТО с солдатами на Украину. Ограниченные ядерные удары будут иметь ужасные последствия, и самым страшным будет то, что ответят теми же средствами <…>, что приведет к еще большим жертвам, чем Вторая мировая война. Действительно ли мы этого хотим? Когда наконец появится разум?" — подчеркнул hege Schuster."Польша, Франция и Прибалтика уже "активно" вводят войска на Украину! Так что же плохого в том, чтобы указать этим государствам, что Россия является ядерной державой?" — отметил Hans Jürgen R."Это абсолютно понятно: НАТО раздувает шум на границе своими масштабными учениями, горе-Наполеон Макрон грозит ввести на Украину свою почти несуществующую армию, США предоставляют дальнобойное оружие для ударов по Крыму, атомную электростанцию ​​в Энергодаре ежедневно атакуют дроны. <…> И нет, конфликт начался не в 2022 году, а уже с очевидно финансируемого США майдана и правительственного переворота против демократически избранного правительства в 2014 году", — резюмировал derCyrano.В понедельник в Минобороны сообщили, что президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.

https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944107733.html

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россия

украина

сша

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россия, украина, сша, владимир путин, нато