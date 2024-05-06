"Нужно было ожидать": немцы отреагировали на новое решение Путина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Поручение президента России Владимира Путина Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия вызвало опасения у читателей немецкой газеты Die Welt.
"Каждый здравомыслящий человек должен был ожидать этого: Россия, как крупнейшая ядерная держава в мире, не потерпит активного и официального вмешательства НАТО с солдатами на Украину. Ограниченные ядерные удары будут иметь ужасные последствия, и самым страшным будет то, что ответят теми же средствами <…>, что приведет к еще большим жертвам, чем Вторая мировая война. Действительно ли мы этого хотим? Когда наконец появится разум?" — подчеркнул hege Schuster.
"Польша, Франция и Прибалтика уже "активно" вводят войска на Украину! Так что же плохого в том, чтобы указать этим государствам, что Россия является ядерной державой?" — отметил Hans Jürgen R.
"Это абсолютно понятно: НАТО раздувает шум на границе своими масштабными учениями, горе-Наполеон Макрон грозит ввести на Украину свою почти несуществующую армию, США предоставляют дальнобойное оружие для ударов по Крыму, атомную электростанцию в Энергодаре ежедневно атакуют дроны. <…> И нет, конфликт начался не в 2022 году, а уже с очевидно финансируемого США майдана и правительственного переворота против демократически избранного правительства в 2014 году", — резюмировал derCyrano.
В понедельник в Минобороны сообщили, что президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.