Рейтинг@Mail.ru
"Нужно было ожидать": немцы отреагировали на новое решение Путина - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/reshenie-1944183203.html
"Нужно было ожидать": немцы отреагировали на новое решение Путина
"Нужно было ожидать": немцы отреагировали на новое решение Путина - РИА Новости, 06.05.2024
"Нужно было ожидать": немцы отреагировали на новое решение Путина
Поручение президента России Владимира Путина Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия вызвало опасения у читателей... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:09
2024-05-06T16:09
россия
украина
сша
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328266_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_aece6a574368e1d375630428665e8225.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Поручение президента России Владимира Путина Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия вызвало опасения у читателей немецкой газеты Die Welt."Каждый здравомыслящий человек должен был ожидать этого: Россия, как крупнейшая ядерная держава в мире, не потерпит активного и официального вмешательства НАТО с солдатами на Украину. Ограниченные ядерные удары будут иметь ужасные последствия, и самым страшным будет то, что ответят теми же средствами &lt;…&gt;, что приведет к еще большим жертвам, чем Вторая мировая война. Действительно ли мы этого хотим? Когда наконец появится разум?" — подчеркнул hege Schuster."Польша, Франция и Прибалтика уже "активно" вводят войска на Украину! Так что же плохого в том, чтобы указать этим государствам, что Россия является ядерной державой?" — отметил Hans Jürgen R."Это абсолютно понятно: НАТО раздувает шум на границе своими масштабными учениями, горе-Наполеон Макрон грозит ввести на Украину свою почти несуществующую армию, США предоставляют дальнобойное оружие для ударов по Крыму, атомную электростанцию ​​в Энергодаре ежедневно атакуют дроны. &lt;…&gt; И нет, конфликт начался не в 2022 году, а уже с очевидно финансируемого США майдана и правительственного переворота против демократически избранного правительства в 2014 году", — резюмировал derCyrano.В понедельник в Минобороны сообщили, что президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.
https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944107733.html
https://ria.ru/20240506/udar-1944060036.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942328266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d2cd898c4370f8d90181d56b869e756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир путин, нато
Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО

"Нужно было ожидать": немцы отреагировали на новое решение Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Поручение президента России Владимира Путина Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия вызвало опасения у читателей немецкой газеты Die Welt.
"Каждый здравомыслящий человек должен был ожидать этого: Россия, как крупнейшая ядерная держава в мире, не потерпит активного и официального вмешательства НАТО с солдатами на Украину. Ограниченные ядерные удары будут иметь ужасные последствия, и самым страшным будет то, что ответят теми же средствами <…>, что приведет к еще большим жертвам, чем Вторая мировая война. Действительно ли мы этого хотим? Когда наконец появится разум?" — подчеркнул hege Schuster.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
В Британии забили тревогу из-за учений России с ядерным оружием
Вчера, 12:33
"Польша, Франция и Прибалтика уже "активно" вводят войска на Украину! Так что же плохого в том, чтобы указать этим государствам, что Россия является ядерной державой?" — отметил Hans Jürgen R.
"Это абсолютно понятно: НАТО раздувает шум на границе своими масштабными учениями, горе-Наполеон Макрон грозит ввести на Украину свою почти несуществующую армию, США предоставляют дальнобойное оружие для ударов по Крыму, атомную электростанцию ​​в Энергодаре ежедневно атакуют дроны. <…> И нет, конфликт начался не в 2022 году, а уже с очевидно финансируемого США майдана и правительственного переворота против демократически избранного правительства в 2014 году", — резюмировал derCyrano.
В понедельник в Минобороны сообщили, что президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Маневры пройдут в ближайшее время, в них также задействуют авиацию и флот.
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
"Удар по России": в Британии предупредили об опасной провокации в зоне СВО
Вчера, 09:25
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала