https://ria.ru/20240506/rentgen-apparaty-1944078100.html
Восемь рентген-аппаратов поступило в подмосковные больницы с начала года
Восемь рентген-аппаратов поступило в подмосковные больницы с начала года - РИА Новости, 06.05.2024
Восемь рентген-аппаратов поступило в подмосковные больницы с начала года
Медицинские организации Подмосковья с начала года получили восемь новых рентген-оборудований — аппараты типа С-дуга, которые применяются при проведении... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:08
2024-05-06T11:08
2024-05-06T11:08
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья с начала года получили восемь новых рентген-оборудований — аппараты типа С-дуга, которые применяются при проведении оперативных вмешательств и позволяют врачу выполнить манипуляции под рентген-контролем, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Оснащение больниц современной медтехникой позволят на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь пациентам. В этом году мы закупаем 21 рентген-аппарат типа С-дуга для наших стационаров, из них восемь уже поступили в распоряжение врачей и используются в работе", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Новые рентгеновские аппараты поступили в Мытищинскую, Ногинскую, Пушкинскую, Павлово-Посадскую, Электростальскую, Королевскую, Пушкинскую и Долгопрудненскую больницы. Главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич отметила, что благодаря мобильности аппарата можно получить снимок под нужным углом в режиме реального времени. Особенно это важно, когда пациент поступает в тяжелом состоянии, без сознания. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908740774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, андрей воробьев, нацпроекты, здравоохранение
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Андрей Воробьев, Нацпроекты, Здравоохранение
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья с начала года получили восемь новых рентген-оборудований — аппараты типа С-дуга, которые применяются при проведении оперативных вмешательств и позволяют врачу выполнить манипуляции под рентген-контролем, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«
"Оснащение больниц современной медтехникой позволят на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь пациентам. В этом году мы закупаем 21 рентген-аппарат типа С-дуга для наших стационаров, из них восемь уже поступили в распоряжение врачей и используются в работе", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Новые рентгеновские аппараты поступили в Мытищинскую, Ногинскую, Пушкинскую, Павлово-Посадскую, Электростальскую, Королевскую, Пушкинскую и Долгопрудненскую больницы.
Главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич отметила, что благодаря мобильности аппарата можно получить снимок под нужным углом в режиме реального времени. Особенно это важно, когда пациент поступает в тяжелом состоянии, без сознания.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева
благодаря нацпроекту "Здравоохранение".