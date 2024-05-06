https://ria.ru/20240506/rentgen-apparaty-1944078100.html

Восемь рентген-аппаратов поступило в подмосковные больницы с начала года

Восемь рентген-аппаратов поступило в подмосковные больницы с начала года - РИА Новости, 06.05.2024

Восемь рентген-аппаратов поступило в подмосковные больницы с начала года

Медицинские организации Подмосковья с начала года получили восемь новых рентген-оборудований — аппараты типа С-дуга, которые применяются при проведении... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:08

2024-05-06T11:08

2024-05-06T11:08

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нацпроекты

здравоохранение

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья с начала года получили восемь новых рентген-оборудований — аппараты типа С-дуга, которые применяются при проведении оперативных вмешательств и позволяют врачу выполнить манипуляции под рентген-контролем, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Оснащение больниц современной медтехникой позволят на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь пациентам. В этом году мы закупаем 21 рентген-аппарат типа С-дуга для наших стационаров, из них восемь уже поступили в распоряжение врачей и используются в работе", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Новые рентгеновские аппараты поступили в Мытищинскую, Ногинскую, Пушкинскую, Павлово-Посадскую, Электростальскую, Королевскую, Пушкинскую и Долгопрудненскую больницы. Главный врач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич отметила, что благодаря мобильности аппарата можно получить снимок под нужным углом в режиме реального времени. Особенно это важно, когда пациент поступает в тяжелом состоянии, без сознания. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

https://ria.ru/20231110/podmoskove-1908740774.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, андрей воробьев, нацпроекты, здравоохранение