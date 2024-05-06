https://ria.ru/20240506/rekonstruktsiya-1944096749.html

Петр Бирюков: в Москве построят и реконструируют более 167 километров сетей

Петр Бирюков: в Москве построят и реконструируют более 167 километров сетей - РИА Новости, 06.05.2024

Петр Бирюков: в Москве построят и реконструируют более 167 километров сетей

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют более 167 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:48

2024-05-06T11:48

2024-05-06T11:48

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют более 167 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций, проводимая работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей, качественное водоснабжение потребителей. В этом году запланировано строительство и реконструкция почти 100 километров водопроводных и свыше 67 километров канализационных сетей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что при проведении мероприятий будут использоваться современные технологии и оборудование. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. Всего с 2011 года в столице было построено и реконструировано 1,4 тысячи километров водопроводных и около 700 километров канализационных сетей.

https://ria.ru/20240318/pekonstruktsiya-1933947495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы