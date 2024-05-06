Петр Бирюков: в Москве построят и реконструируют более 167 километров сетей
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют более 167 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций, проводимая работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей, качественное водоснабжение потребителей. В этом году запланировано строительство и реконструкция почти 100 километров водопроводных и свыше 67 километров канализационных сетей", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что при проведении мероприятий будут использоваться современные технологии и оборудование.
«
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. Всего с 2011 года в столице было построено и реконструировано 1,4 тысячи километров водопроводных и около 700 километров канализационных сетей.