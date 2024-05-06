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Петр Бирюков: в Москве построят и реконструируют более 167 километров сетей - РИА Новости, 06.05.2024
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11:48 06.05.2024
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Петр Бирюков: в Москве построят и реконструируют более 167 километров сетей
Петр Бирюков: в Москве построят и реконструируют более 167 километров сетей - РИА Новости, 06.05.2024
Петр Бирюков: в Москве построят и реконструируют более 167 километров сетей
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют более 167 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:48
2024-05-06T11:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют более 167 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций, проводимая работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей, качественное водоснабжение потребителей. В этом году запланировано строительство и реконструкция почти 100 километров водопроводных и свыше 67 километров канализационных сетей", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что при проведении мероприятий будут использоваться современные технологии и оборудование. "Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. Всего с 2011 года в столице было построено и реконструировано 1,4 тысячи километров водопроводных и около 700 километров канализационных сетей.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков: в Москве построят и реконструируют более 167 километров сетей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют более 167 километров водопроводных и канализационных сетей, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций, проводимая работа позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей, качественное водоснабжение потребителей. В этом году запланировано строительство и реконструкция почти 100 километров водопроводных и свыше 67 километров канализационных сетей", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что при проведении мероприятий будут использоваться современные технологии и оборудование.
«
"Сети, нуждающиеся в обновлении, определяем в ходе теледиагностики с помощью робототехнического комплекса. После осмотра внутреннего состояния трубопровода принимается решение о необходимости ремонта. Более 90% работ выполняется с использованием бестраншейных технологий, таких как протяжка нового трубопровода в уже существующей трубе, восстановление трубопровода полимерными рукавами, горизонтально-направленное бурение", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что применение новых технологий позволяет минимизировать дискомфорт для жителей, а закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов. Всего с 2011 года в столице было построено и реконструировано 1,4 тысячи километров водопроводных и около 700 километров канализационных сетей.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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