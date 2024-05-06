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Началась регистрация на экскурсии проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 06.05.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:10 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/registratsiya-1944029291.html
Началась регистрация на экскурсии проекта "Открой#Моспром"
Началась регистрация на экскурсии проекта "Открой#Моспром" - РИА Новости, 06.05.2024
Началась регистрация на экскурсии проекта "Открой#Моспром"
Около 25 производителей шоколада, лифтов, микроэлектроники и другой продукции приглашают жителей и гостей Москвы на экскурсии в рамках нового сезона проекта... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:10
2024-05-06T10:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
ангстрем
мослифт
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 25 производителей шоколада, лифтов, микроэлектроники и другой продукции приглашают жителей и гостей Москвы на экскурсии в рамках нового сезона проекта "Открой#Моспром", который пройдет с 13 по 29 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте проекта https://otkroimosprom.ru/."Интерес к таким экскурсиям постоянно растет: только с начала года более девяти тысяч человек посетили промышленные предприятия в рамках проекта “Открой#Моспром”. В мае стартует третий сезон, в этот раз мы планируем провести около 140 экскурсий и 80 мастер-классов. Участники посмотрят, как собирают лифты и микрочипы, примерят на себя роль шоколатье", — привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Среди предприятий, открытых для посещения в рамках проекта, - разработчик микроэлектроники "Ангстрем". Кроме того, можно познакомиться с производством современных лифтов компании "Мослифт". Также можно попасть на экскурсию по музею кондитерских изделий "Роза Эйнема" и на мастер-классе попробовать приготовить шоколадные конфеты своими руками.Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году. С тех пор было организовано более двух тысяч экскурсий и 750 мастер-классов. В июне 2023 года проект занял первое место в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен", а также был отмечен в категории "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России". Всего он получил семь наград.
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москва, владислав овчинский, ангстрем, мослифт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Ангстрем, Мослифт

Началась регистрация на экскурсии проекта "Открой#Моспром"

© Фото : предоставлено пресс-службой ДИППЭкскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром"
Экскурсия в рамках проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
Экскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром". Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 25 производителей шоколада, лифтов, микроэлектроники и другой продукции приглашают жителей и гостей Москвы на экскурсии в рамках нового сезона проекта "Открой#Моспром", который пройдет с 13 по 29 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте проекта https://otkroimosprom.ru/.
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"Интерес к таким экскурсиям постоянно растет: только с начала года более девяти тысяч человек посетили промышленные предприятия в рамках проекта “Открой#Моспром”. В мае стартует третий сезон, в этот раз мы планируем провести около 140 экскурсий и 80 мастер-классов. Участники посмотрят, как собирают лифты и микрочипы, примерят на себя роль шоколатье", — привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Среди предприятий, открытых для посещения в рамках проекта, - разработчик микроэлектроники "Ангстрем". Кроме того, можно познакомиться с производством современных лифтов компании "Мослифт". Также можно попасть на экскурсию по музею кондитерских изделий "Роза Эйнема" и на мастер-классе попробовать приготовить шоколадные конфеты своими руками.
Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году. С тех пор было организовано более двух тысяч экскурсий и 750 мастер-классов. В июне 2023 года проект занял первое место в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен", а также был отмечен в категории "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России". Всего он получил семь наград.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийАнгстремМослифт
 
 
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