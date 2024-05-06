Началась регистрация на экскурсии проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИППЭкскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром"
© Фото : предоставлено пресс-службой ДИПП
Экскурсия в рамках проекта "Открой#Моспром". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 25 производителей шоколада, лифтов, микроэлектроники и другой продукции приглашают жителей и гостей Москвы на экскурсии в рамках нового сезона проекта "Открой#Моспром", который пройдет с 13 по 29 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте проекта https://otkroimosprom.ru/.
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"Интерес к таким экскурсиям постоянно растет: только с начала года более девяти тысяч человек посетили промышленные предприятия в рамках проекта “Открой#Моспром”. В мае стартует третий сезон, в этот раз мы планируем провести около 140 экскурсий и 80 мастер-классов. Участники посмотрят, как собирают лифты и микрочипы, примерят на себя роль шоколатье", — привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Среди предприятий, открытых для посещения в рамках проекта, - разработчик микроэлектроники "Ангстрем". Кроме того, можно познакомиться с производством современных лифтов компании "Мослифт". Также можно попасть на экскурсию по музею кондитерских изделий "Роза Эйнема" и на мастер-классе попробовать приготовить шоколадные конфеты своими руками.
Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году. С тех пор было организовано более двух тысяч экскурсий и 750 мастер-классов. В июне 2023 года проект занял первое место в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен", а также был отмечен в категории "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России". Всего он получил семь наград.