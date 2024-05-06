Госдума продлила упрощенный порядок внесения в реестр МСП из новых регионов
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении на год упрощенного порядка внесения малых и средних предприятий (МСП) из новых регионов России в единый реестр субъектов МСП.
Включение в этот реестр является необходимым условием для получения господдержки.
Действующее законодательство временно (по 10 июня 2024 года) допускает включение хозяйственных обществ, которые действовали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на день их принятия в состав России, в российский реестр МСП на основании данных Росстата о среднесписочной численности работников, без учета критерия по доходу. Законопроект продлевает действие такого упрощенного порядка на год - по 10 июня 2025 года. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.
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В свете непростой ситуации в этих регионах господдержка путем льготного кредитования особенно актуальна, пояснял журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. Он отмечал, что помимо розничной и оптовой торговли, основное внимание в поддержке малого и среднего бизнеса в новых регионах уделяется таким отраслям, как строительство, производство, логистика, медицина, образование и другие важные сферы. Без доступа к российским банковским инструментам невозможно развить экономику Донбасса в полной мере, считает депутат.
Например, по его словам, предприниматели в новых регионах смогут воспользоваться программой льготного кредитования, предусматривающей финансирование предпринимательской деятельности на сумму до 50 миллионов рублей на любые цели по ставке 10% на срок до трех лет. Для развития бизнеса доступны также поручительства, которые позволяют предпринимателям покрывать до 50% суммы кредита, и пониженные страховые взносы на зарплату работников, превышающую МРОТ. Тариф по страховым взносам для такой части заработной платы снижен с 30% до 15%, напомнил Говырин.
В целях развития промышленности в новых регионах действует программа льготного лизинга промышленного оборудования, а также оборудования для переработки и хранения сельхозпродукции. Ставка льготного лизинга для российского оборудования составляет до 6% годовых (вместо рыночных 15%), а для иностранного - до 8%. На реализацию программы выделено 300 миллионов рублей из федерального бюджета, отметил депутат.
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