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Госдума продлила упрощенный порядок внесения в реестр МСП из новых регионов

Госдума продлила упрощенный порядок внесения в реестр МСП из новых регионов - РИА Новости, 06.05.2024

Госдума продлила упрощенный порядок внесения в реестр МСП из новых регионов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении на год упрощенного порядка внесения малых и средних предприятий (МСП) из новых регионов России в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:51

2024-05-06T13:51

2024-05-06T13:51

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении на год упрощенного порядка внесения малых и средних предприятий (МСП) из новых регионов России в единый реестр субъектов МСП. Включение в этот реестр является необходимым условием для получения господдержки. Действующее законодательство временно (по 10 июня 2024 года) допускает включение хозяйственных обществ, которые действовали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях на день их принятия в состав России, в российский реестр МСП на основании данных Росстата о среднесписочной численности работников, без учета критерия по доходу. Законопроект продлевает действие такого упрощенного порядка на год - по 10 июня 2025 года. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования. В свете непростой ситуации в этих регионах господдержка путем льготного кредитования особенно актуальна, пояснял журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. Он отмечал, что помимо розничной и оптовой торговли, основное внимание в поддержке малого и среднего бизнеса в новых регионах уделяется таким отраслям, как строительство, производство, логистика, медицина, образование и другие важные сферы. Без доступа к российским банковским инструментам невозможно развить экономику Донбасса в полной мере, считает депутат. Например, по его словам, предприниматели в новых регионах смогут воспользоваться программой льготного кредитования, предусматривающей финансирование предпринимательской деятельности на сумму до 50 миллионов рублей на любые цели по ставке 10% на срок до трех лет. Для развития бизнеса доступны также поручительства, которые позволяют предпринимателям покрывать до 50% суммы кредита, и пониженные страховые взносы на зарплату работников, превышающую МРОТ. Тариф по страховым взносам для такой части заработной платы снижен с 30% до 15%, напомнил Говырин. В целях развития промышленности в новых регионах действует программа льготного лизинга промышленного оборудования, а также оборудования для переработки и хранения сельхозпродукции. Ставка льготного лизинга для российского оборудования составляет до 6% годовых (вместо рыночных 15%), а для иностранного - до 8%. На реализацию программы выделено 300 миллионов рублей из федерального бюджета, отметил депутат.

https://ria.ru/20231024/meditsina-1904976722.html

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Алёна Пава

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , поддержка, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)