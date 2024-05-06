https://ria.ru/20240506/rakety-1944098724.html

Песков переадресовал военным вопрос об использовании северокорейских ракет

Песков переадресовал военным вопрос об использовании северокорейских ракет - РИА Новости, 06.05.2024

Песков переадресовал военным вопрос об использовании северокорейских ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о якобы использовании Россией ракет, произведенных в КНДР. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:55

2024-05-06T11:55

2024-05-06T11:57

россия

дмитрий песков

кндр (северная корея)

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о якобы использовании Россией ракет, произведенных в КНДР. "Это касается хода специальной военной операции. Это к нашим военным", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

https://ria.ru/20240109/rakety-1920275196.html

россия

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, кндр (северная корея), безопасность