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Песков переадресовал военным вопрос об использовании северокорейских ракет - РИА Новости, 06.05.2024
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11:55 06.05.2024 (обновлено: 11:57 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/rakety-1944098724.html
Песков переадресовал военным вопрос об использовании северокорейских ракет
Песков переадресовал военным вопрос об использовании северокорейских ракет - РИА Новости, 06.05.2024
Песков переадресовал военным вопрос об использовании северокорейских ракет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о якобы использовании Россией ракет, произведенных в КНДР. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:55
2024-05-06T11:57
россия
дмитрий песков
кндр (северная корея)
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о якобы использовании Россией ракет, произведенных в КНДР. "Это касается хода специальной военной операции. Это к нашим военным", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
https://ria.ru/20240109/rakety-1920275196.html
россия
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россия, дмитрий песков, кндр (северная корея), безопасность
Россия, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея), Безопасность
Песков переадресовал военным вопрос об использовании северокорейских ракет

Песков переадресовал военным вопрос о якобы использовании Россией ракет из КНДР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о якобы использовании Россией ракет, произведенных в КНДР.
"Это касается хода специальной военной операции. Это к нашим военным", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Песков оставил без комментария вопрос о поставке России ракет из КНДР
9 января, 12:15
 
РоссияДмитрий ПесковКНДР (Северная Корея)Безопасность
 
 
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