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БАПОР останется в Рафахе, несмотря на возможную атаку со стороны Израиля - РИА Новости, 06.05.2024
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12:23 06.05.2024 (обновлено: 12:29 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/rafakh-1944105142.html
БАПОР останется в Рафахе, несмотря на возможную атаку со стороны Израиля
БАПОР останется в Рафахе, несмотря на возможную атаку со стороны Израиля - РИА Новости, 06.05.2024
БАПОР останется в Рафахе, несмотря на возможную атаку со стороны Израиля
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне подготовки Израиля к операции в Рафахе на юге сектора Газа... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:23
2024-05-06T12:29
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
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оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне подготовки Израиля к операции в Рафахе на юге сектора Газа заявило в сети X, что останется в городе. В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах будет отдан в скором времени. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны. "БАПОР не эвакуируется: агентство будет по-прежнему присутствовать в Рафахе столько, сколько это возможно, и продолжит предоставлять помощь людям", - говорится в сообщении организации. При этом агентство подчеркнуло, что наступление израильской армии в Рафахе означало бы для мирного населения новые страдания и смерти. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html
https://ria.ru/20240211/bapor-1926649342.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
БАПОР останется в Рафахе, несмотря на возможную атаку со стороны Израиля

БАПОР останется в Рафахе, несмотря на подготовку Израиля к операции

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне подготовки Израиля к операции в Рафахе на юге сектора Газа заявило в сети X, что останется в городе.
В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах будет отдан в скором времени. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны.
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"БАПОР не эвакуируется: агентство будет по-прежнему присутствовать в Рафахе столько, сколько это возможно, и продолжит предоставлять помощь людям", - говорится в сообщении организации.
При этом агентство подчеркнуло, что наступление израильской армии в Рафахе означало бы для мирного населения новые страдания и смерти.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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