https://ria.ru/20240506/rafakh-1944105142.html

БАПОР останется в Рафахе, несмотря на возможную атаку со стороны Израиля

БАПОР останется в Рафахе, несмотря на возможную атаку со стороны Израиля - РИА Новости, 06.05.2024

БАПОР останется в Рафахе, несмотря на возможную атаку со стороны Израиля

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне подготовки Израиля к операции в Рафахе на юге сектора Газа... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:23

2024-05-06T12:23

2024-05-06T12:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне подготовки Израиля к операции в Рафахе на юге сектора Газа заявило в сети X, что останется в городе. В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах будет отдан в скором времени. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны. "БАПОР не эвакуируется: агентство будет по-прежнему присутствовать в Рафахе столько, сколько это возможно, и продолжит предоставлять помощь людям", - говорится в сообщении организации. При этом агентство подчеркнуло, что наступление израильской армии в Рафахе означало бы для мирного населения новые страдания и смерти. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

https://ria.ru/20240211/bapor-1926649342.html

https://ria.ru/20240502/rafakh-1943558045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году