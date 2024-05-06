БАПОР останется в Рафахе, несмотря на возможную атаку со стороны Израиля
БАПОР останется в Рафахе, несмотря на подготовку Израиля к операции
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне подготовки Израиля к операции в Рафахе на юге сектора Газа заявило в сети X, что останется в городе.
В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах будет отдан в скором времени. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перед планируемой наземной операцией в Рафахе сбросила листовки с призывом к жителям восточной части города эвакуироваться в гуманитарные зоны.
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"БАПОР не эвакуируется: агентство будет по-прежнему присутствовать в Рафахе столько, сколько это возможно, и продолжит предоставлять помощь людям", - говорится в сообщении организации.
При этом агентство подчеркнуло, что наступление израильской армии в Рафахе означало бы для мирного населения новые страдания и смерти.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.