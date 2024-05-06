https://ria.ru/20240506/rafakh-1944083078.html

Израиль заявил о безальтернативности наступления на Рафах

Израиль заявил о безальтернативности наступления на Рафах - РИА Новости, 06.05.2024

Израиль заявил о безальтернативности наступления на Рафах

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о безальтернативности военного наступления на Рафах на юге РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:20

2024-05-06T11:20

2024-05-06T11:20

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

ллойд остин

биньямин нетаньяху

хамас

министерство обороны сша

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о безальтернативности военного наступления на Рафах на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии. В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах. который считается последним оплотом ХАМАС, будет отдан в скором времени. "В ходе беседы (с главой Пентагона) министр Галлант сообщил об усилиях, предпринимаемых для освобождения заложников, и отметил, что на данном этапе ХАМАС отказывается от предложенных условий. Он подчеркнул, что военные действия, в том числе в районе Рафаха, необходимы из-за отсутствия альтернативы", - говорится в заявлении. Галлант подтвердил, что Израиль намерен достичь целей войны - уничтожить ХАМАС как военную и правящую силу и вернуть 132 заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что операция в Рафахе необходима для достижения полной победы над ХАМАС, так как там продолжают действовать несколько оставшихся батальонов движения. Ввиду того, что Рафах, расположенный на границе сектора Газа и Египта, в настоящее время вмещает более миллиона перемещенных палестинцев, многие страны, включая США и ООН, предостерегли Израиль от действий в этом районе, выражая опасения, что это приведет к огромно количеству жертв среди мирного населения и усугубит гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве. Израиль дал понять ХАМАС, что готов повременить с операцией в Рафахе, если будет заключена сделка о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Однако из-за кардинально различающихся позиций касательно вопроса полного окончания войны и вывода израильских войск, а также несмотря на активные усилия посредников, сторонам так до сих пор и не удалось прийти к соглашению.

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

https://ria.ru/20240501/gaza-1943235224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, ллойд остин, биньямин нетаньяху, хамас, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году