https://ria.ru/20240506/rafakh-1944083078.html
Израиль заявил о безальтернативности наступления на Рафах
Израиль заявил о безальтернативности наступления на Рафах - РИА Новости, 06.05.2024
Израиль заявил о безальтернативности наступления на Рафах
Министр обороны Израиля Йоав Галлант в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о безальтернативности военного наступления на Рафах на юге РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:20
2024-05-06T11:20
2024-05-06T11:20
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
ллойд остин
биньямин нетаньяху
хамас
министерство обороны сша
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о безальтернативности военного наступления на Рафах на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии. В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах. который считается последним оплотом ХАМАС, будет отдан в скором времени. "В ходе беседы (с главой Пентагона) министр Галлант сообщил об усилиях, предпринимаемых для освобождения заложников, и отметил, что на данном этапе ХАМАС отказывается от предложенных условий. Он подчеркнул, что военные действия, в том числе в районе Рафаха, необходимы из-за отсутствия альтернативы", - говорится в заявлении. Галлант подтвердил, что Израиль намерен достичь целей войны - уничтожить ХАМАС как военную и правящую силу и вернуть 132 заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что операция в Рафахе необходима для достижения полной победы над ХАМАС, так как там продолжают действовать несколько оставшихся батальонов движения. Ввиду того, что Рафах, расположенный на границе сектора Газа и Египта, в настоящее время вмещает более миллиона перемещенных палестинцев, многие страны, включая США и ООН, предостерегли Израиль от действий в этом районе, выражая опасения, что это приведет к огромно количеству жертв среди мирного населения и усугубит гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве. Израиль дал понять ХАМАС, что готов повременить с операцией в Рафахе, если будет заключена сделка о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Однако из-за кардинально различающихся позиций касательно вопроса полного окончания войны и вывода израильских войск, а также несмотря на активные усилия посредников, сторонам так до сих пор и не удалось прийти к соглашению.
https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html
https://ria.ru/20240501/gaza-1943235224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, ллойд остин, биньямин нетаньяху, хамас, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Ллойд Остин, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о безальтернативности наступления на Рафах
Министр обороны Израиля заявил о безальтернативности наступления на Рафах
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о безальтернативности военного наступления на Рафах на юге сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.
В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения сектора Газа выразил мнение, что радикальное палестинское движение ХАМАС
не стремится достичь сделки по прекращению огня, и в связи с этим заявил, что приказ о входе армии в Рафах. который считается последним оплотом ХАМАС, будет отдан в скором времени.
"В ходе беседы (с главой Пентагона) министр Галлант сообщил об усилиях, предпринимаемых для освобождения заложников, и отметил, что на данном этапе ХАМАС отказывается от предложенных условий. Он подчеркнул, что военные действия, в том числе в районе Рафаха, необходимы из-за отсутствия альтернативы", - говорится в заявлении.
Галлант подтвердил, что Израиль намерен достичь целей войны - уничтожить ХАМАС как военную и правящую силу и вернуть 132 заложников.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
неоднократно заявлял, что операция в Рафахе необходима для достижения полной победы над ХАМАС, так как там продолжают действовать несколько оставшихся батальонов движения. Ввиду того, что Рафах, расположенный на границе сектора Газа и Египта
, в настоящее время вмещает более миллиона перемещенных палестинцев, многие страны, включая США
и ООН
, предостерегли Израиль от действий в этом районе, выражая опасения, что это приведет к огромно количеству жертв среди мирного населения и усугубит гуманитарную катастрофу в палестинском анклаве.
Израиль дал понять ХАМАС, что готов повременить с операцией в Рафахе, если будет заключена сделка о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Однако из-за кардинально различающихся позиций касательно вопроса полного окончания войны и вывода израильских войск, а также несмотря на активные усилия посредников, сторонам так до сих пор и не удалось прийти к соглашению.