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Ефимов: почти семь тысяч рабочих мест создадут в четырех проектах КРТ

Ефимов: почти семь тысяч рабочих мест создадут в четырех проектах КРТ - РИА Новости, 06.05.2024

Ефимов: почти семь тысяч рабочих мест создадут в четырех проектах КРТ

Власти Москвы в апреле текущего года опубликовали 4 проекта решения о комплексном развитии участков бывших промышленных зон и неэффективно используемых... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:07

2024-05-06T09:07

2024-05-06T09:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Москвы в апреле текущего года опубликовали 4 проекта решения о комплексном развитии участков бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий, в рамках которых будет построено более 481 тыс. кв. м недвижимости, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По четырем опубликованным в апреле этого года проектам на площади более 50 гектаров планируется создать современные деловые и жилые кварталы. На этих территориях появится свыше 481 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате создадут почти семь тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Он добавил, что данные участки расположены на территории Южного административного округа города, Восточного и Юго-Западного.Отмечается, что предложения о заключении договоров о КРТ уже отправлены письмами правообладателям участков и объектов недвижимости, которые расположены в границах проектов. После получения ответа о вхождении в проекты властями Москвы будет принято решение о способе реорганизации данных территорий. Площадь участков земли составляет от 0,88 до 30,7 га.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках КРТ запланировано построить свыше 211 тыс. кв. м жилья, из них порядка 59 тыс. кв. м будет возведено в рамках городской программы реновации жилищного фонда и для других городских нужд. Более 219 тыс. кв. м будет отдано под общественно-деловую застройку, включающую в себя офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны, а также школы, детсады и спортобъекты. По его словам, на участках появятся производства общей площадью свыше 50 тыс. кв. м.На территории столичного района Южное Бутово располагается самая большая территория, ее площадь превышает 30 га. Там построят промышленные и общественно-деловые объекты, их площадь превысит 140 тыс. кв. м, а также жилье площадью свыше 179 тыс. кв. м. Самый маленький участок комплексного развития территорий занимает 0,88 га и находится в столичном районе Нагатино-Садовники. На этой территории планируется возвести 53,6 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. К примеру, современные торговые павильоны и крупный общественно-деловой центр, куда войдет гостиница на 250 номеров.В Москве по программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что на территории САО инвесторы и назначенные городом операторы начали реализацию 13 проектов редевелопмента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы