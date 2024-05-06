Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: почти семь тысяч рабочих мест создадут в четырех проектах КРТ - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/rabota-1943769540.html
Ефимов: почти семь тысяч рабочих мест создадут в четырех проектах КРТ
Ефимов: почти семь тысяч рабочих мест создадут в четырех проектах КРТ - РИА Новости, 06.05.2024
Ефимов: почти семь тысяч рабочих мест создадут в четырех проектах КРТ
Власти Москвы в апреле текущего года опубликовали 4 проекта решения о комплексном развитии участков бывших промышленных зон и неэффективно используемых... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:07
2024-05-06T09:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058011_0:86:1645:1011_1920x0_80_0_0_aa99e7ec111d6cb2e2fbdefbcdcd0e80.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Москвы в апреле текущего года опубликовали 4 проекта решения о комплексном развитии участков бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий, в рамках которых будет построено более 481 тыс. кв. м недвижимости, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."По четырем опубликованным в апреле этого года проектам на площади более 50 гектаров планируется создать современные деловые и жилые кварталы. На этих территориях появится свыше 481 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате создадут почти семь тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.Он добавил, что данные участки расположены на территории Южного административного округа города, Восточного и Юго-Западного.Отмечается, что предложения о заключении договоров о КРТ уже отправлены письмами правообладателям участков и объектов недвижимости, которые расположены в границах проектов. После получения ответа о вхождении в проекты властями Москвы будет принято решение о способе реорганизации данных территорий. Площадь участков земли составляет от 0,88 до 30,7 га.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках КРТ запланировано построить свыше 211 тыс. кв. м жилья, из них порядка 59 тыс. кв. м будет возведено в рамках городской программы реновации жилищного фонда и для других городских нужд. Более 219 тыс. кв. м будет отдано под общественно-деловую застройку, включающую в себя офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны, а также школы, детсады и спортобъекты. По его словам, на участках появятся производства общей площадью свыше 50 тыс. кв. м.На территории столичного района Южное Бутово располагается самая большая территория, ее площадь превышает 30 га. Там построят промышленные и общественно-деловые объекты, их площадь превысит 140 тыс. кв. м, а также жилье площадью свыше 179 тыс. кв. м. Самый маленький участок комплексного развития территорий занимает 0,88 га и находится в столичном районе Нагатино-Садовники. На этой территории планируется возвести 53,6 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. К примеру, современные торговые павильоны и крупный общественно-деловой центр, куда войдет гостиница на 250 номеров.В Москве по программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что на территории САО инвесторы и назначенные городом операторы начали реализацию 13 проектов редевелопмента.
https://ria.ru/20240503/efimov-1943561396.html
https://ria.ru/20240503/efimov-1943560334.html
https://ria.ru/20240429/efimov-1942843033.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058011_91:0:1554:1097_1920x0_80_0_0_d7fbeb314769517cecc02e1452417c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, стройкомплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Стройкомплекс Москвы

Ефимов: почти семь тысяч рабочих мест создадут в четырех проектах КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Москвы в апреле текущего года опубликовали 4 проекта решения о комплексном развитии участков бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий, в рамках которых будет построено более 481 тыс. кв. м недвижимости, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"По четырем опубликованным в апреле этого года проектам на площади более 50 гектаров планируется создать современные деловые и жилые кварталы. На этих территориях появится свыше 481 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате создадут почти семь тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Ефимов: более 250 гектаров реорганизуют на севере Москвы по программе КРТ
3 мая, 10:00
Он добавил, что данные участки расположены на территории Южного административного округа города, Восточного и Юго-Западного.
Отмечается, что предложения о заключении договоров о КРТ уже отправлены письмами правообладателям участков и объектов недвижимости, которые расположены в границах проектов. После получения ответа о вхождении в проекты властями Москвы будет принято решение о способе реорганизации данных территорий. Площадь участков земли составляет от 0,88 до 30,7 га.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках КРТ запланировано построить свыше 211 тыс. кв. м жилья, из них порядка 59 тыс. кв. м будет возведено в рамках городской программы реновации жилищного фонда и для других городских нужд. Более 219 тыс. кв. м будет отдано под общественно-деловую застройку, включающую в себя офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны, а также школы, детсады и спортобъекты. По его словам, на участках появятся производства общей площадью свыше 50 тыс. кв. м.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Ефимов: в части бывшей промзоны "Грайвороново" реализуют три проекта КРТ
3 мая, 09:07
На территории столичного района Южное Бутово располагается самая большая территория, ее площадь превышает 30 га. Там построят промышленные и общественно-деловые объекты, их площадь превысит 140 тыс. кв. м, а также жилье площадью свыше 179 тыс. кв. м. Самый маленький участок комплексного развития территорий занимает 0,88 га и находится в столичном районе Нагатино-Садовники. На этой территории планируется возвести 53,6 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. К примеру, современные торговые павильоны и крупный общественно-деловой центр, куда войдет гостиница на 250 номеров.
В Москве по программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, а также необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находятся 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Ранее Ефимов сообщал, что на территории САО инвесторы и назначенные городом операторы начали реализацию 13 проектов редевелопмента.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Ефимов: участки с недостроенными объектами реорганизуют по программе КРТ
29 апреля, 12:05
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала