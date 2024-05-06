https://ria.ru/20240506/rabochaya_nedelya-1944035943.html

Началась трехдневная рабочая неделя

Началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 06.05.2024

Началась трехдневная рабочая неделя

Трехдневная рабочая неделя стартовала в России — это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T00:25

2024-05-06T00:25

2024-05-06T00:32

общество

россия

ссср

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя стартовала в России — это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае. На прошлой неделе россияне отдыхали понедельника по среду, отмечая Праздник весны и труда, и работали всего два дня — 2 и 3 мая. Девятнадцатая рабочая неделя в году с 6 по 8 мая будет короткой, поскольку 9 и 10 мая объявлены выходными в честь Дня Победы. Последний рабочий день в среду будет сокращенным.День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы.В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.

https://ria.ru/20240505/rech-1943951385.html

россия

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2024

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общество, россия, ссср