https://ria.ru/20240506/rabochaya_nedelya-1944035943.html
Началась трехдневная рабочая неделя
Началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 06.05.2024
Началась трехдневная рабочая неделя
Трехдневная рабочая неделя стартовала в России — это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T00:25
2024-05-06T00:25
2024-05-06T00:32
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя стартовала в России — это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае. На прошлой неделе россияне отдыхали понедельника по среду, отмечая Праздник весны и труда, и работали всего два дня — 2 и 3 мая. Девятнадцатая рабочая неделя в году с 6 по 8 мая будет короткой, поскольку 9 и 10 мая объявлены выходными в честь Дня Победы. Последний рабочий день в среду будет сокращенным.День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы.В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
https://ria.ru/20240505/rech-1943951385.html
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общество, россия, ссср
Началась трехдневная рабочая неделя
В России начинается трехдневная рабочая неделя
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя стартовала в России — это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае.
На прошлой неделе россияне отдыхали понедельника по среду, отмечая Праздник весны и труда, и работали всего два дня — 2 и 3 мая. Девятнадцатая рабочая неделя в году с 6 по 8 мая будет короткой, поскольку 9 и 10 мая объявлены выходными в честь Дня Победы. Последний рабочий день в среду будет сокращенным.
День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы.
В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР
от 8 мая 1945 года.