Рейтинг@Mail.ru
Началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 06.05.2024 (обновлено: 00:32 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/rabochaya_nedelya-1944035943.html
Началась трехдневная рабочая неделя
Началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 06.05.2024
Началась трехдневная рабочая неделя
Трехдневная рабочая неделя стартовала в России — это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T00:25
2024-05-06T00:32
общество
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145873_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9ba8b5125807fe455d73c077a889e0a7.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя стартовала в России — это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае. На прошлой неделе россияне отдыхали понедельника по среду, отмечая Праздник весны и труда, и работали всего два дня — 2 и 3 мая. Девятнадцатая рабочая неделя в году с 6 по 8 мая будет короткой, поскольку 9 и 10 мая объявлены выходными в честь Дня Победы. Последний рабочий день в среду будет сокращенным.День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы.В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
https://ria.ru/20240505/rech-1943951385.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145873_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6537f4952e4205d74c7534b705bf0f22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ссср
Общество, Россия, СССР
Началась трехдневная рабочая неделя

В России начинается трехдневная рабочая неделя

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан на Никольской улице в Москве
Отдых горожан на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Отдых горожан на Никольской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Трехдневная рабочая неделя стартовала в России — это вторая подряд короткая рабочая неделя в мае.
На прошлой неделе россияне отдыхали понедельника по среду, отмечая Праздник весны и труда, и работали всего два дня — 2 и 3 мая. Девятнадцатая рабочая неделя в году с 6 по 8 мая будет короткой, поскольку 9 и 10 мая объявлены выходными в честь Дня Победы. Последний рабочий день в среду будет сокращенным.
День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы.
В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Под речь Путина на параде Победы запланировано около восьми минут
Вчера, 10:54
 
ОбществоРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала