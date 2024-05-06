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Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 06.05.2024 (обновлено: 13:39 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pvo-1944122874.html
Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 06.05.2024
Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожили 23 беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:24
2024-05-06T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
су-27
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожили 23 беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943312888.html
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безопасность, украина, россия, су-27, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Су-27, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

Минобороны: средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 и семь снарядов HIMARS

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожили 23 беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСу-27Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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