https://ria.ru/20240506/pvo-1944122874.html

Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 06.05.2024

Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожили 23 беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:24

2024-05-06T13:24

2024-05-06T13:39

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

су-27

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожили 23 беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943312888.html

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Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, су-27, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф