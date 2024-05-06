https://ria.ru/20240506/pvo-1944122874.html
Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости, 06.05.2024
Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожили 23 беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:24
2024-05-06T13:24
2024-05-06T13:39
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, уничтожили 23 беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943312888.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
Минобороны: средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 и семь снарядов HIMARS