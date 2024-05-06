https://ria.ru/20240506/putin-1944214739.html

Путин и президент Гвинеи-Бисау обсудят сотрудничество в торговле

Путин и президент Гвинеи-Бисау обсудят сотрудничество в торговле - РИА Новости, 06.05.2024

Путин и президент Гвинеи-Бисау обсудят сотрудничество в торговле

Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече 9 мая обсудят вопросы укрепления кооперации в торгово-экономической... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:22

2024-05-06T17:22

2024-05-06T17:28

гвинея-бисау

россия

москва

юрий ушаков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече 9 мая обсудят вопросы укрепления кооперации в торгово-экономической сфере и международного сотрудничества, отношения двух стран требуют нового импульса, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что президент республики Гвинея-Бисау приезжал в прошлом году на второй саммит "Россия-Африка". "До этого, в 2022-м году, он наносил свой официальный визит в Москву. То есть, активные контакты между двумя лидерами поддерживаются, они друг друга хорошо знают, хорошо чувствую. И в ходе переговоров имеется в виду рассмотреть вопросы дальнейшего углубления двусторонней кооперации, прежде всего, в торгово-экономической сфере, а также будут рассмотрены и вопросы международного сотрудничества", - сказал Ушаков. "Что касается вообще развития отношений, то, конечно, требует нового импульса, хотя эти импульсы неоднократно договаривались - по развитию двустороннего экономического сотрудничества, но пока товарооборот небольшой. И в 2023-м году он составил всего лишь 107 тысяч долларов", - добавил Ушаков. Он отметил, что в ходе встречи будут обсуждаться также вопросы, касающиеся гуманитарного сотрудничества.

https://ria.ru/20240501/afrika-1943329623.html

https://ria.ru/20231102/sotrudnichestvo-1906989334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гвинея-бисау, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, политика