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Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков
Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2024
Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков
Визит президента России Владимира Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:08
2024-05-06T17:08
2024-05-06T17:08
россия
китай
владимир путин
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юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году после вступления в должность, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Я думаю, что всем хорошо известно, что это будет первый международный визит Владимира Путина после вступления в должность после выборов, которые состоялись в марте. Мы так китайским коллегам обещали, они выступили с таким предложением, и это, можно сказать, ответный шаг на первый официальный визит председателя Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году, тоже после выборов соответствующих в Китае", - сказал Ушаков. "У нас государственный визит. Государственный визит предусматривает посещение не только столицы, но и другого города", - добавил он.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942496813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Политика
Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков
Ушаков: визит Путина в Китай будет ответом на приезд Си Цзиньпина в прошлом году
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году после вступления в должность, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Я думаю, что всем хорошо известно, что это будет первый международный визит Владимира Путина после вступления в должность после выборов, которые состоялись в марте. Мы так китайским коллегам обещали, они выступили с таким предложением, и это, можно сказать, ответный шаг на первый официальный визит председателя Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году, тоже после выборов соответствующих в Китае", - сказал Ушаков.
"У нас государственный визит. Государственный визит предусматривает посещение не только столицы, но и другого города", - добавил он.