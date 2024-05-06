https://ria.ru/20240506/putin-1944209751.html

Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков

Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2024

Визит Путина в Китай будет носить статус государственного, заявил Ушаков

Визит президента России Владимира Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:08

2024-05-06T17:08

2024-05-06T17:08

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай будет носить статус государственного, это ответ на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в прошлом году после вступления в должность, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Я думаю, что всем хорошо известно, что это будет первый международный визит Владимира Путина после вступления в должность после выборов, которые состоялись в марте. Мы так китайским коллегам обещали, они выступили с таким предложением, и это, можно сказать, ответный шаг на первый официальный визит председателя Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году, тоже после выборов соответствующих в Китае", - сказал Ушаков. "У нас государственный визит. Государственный визит предусматривает посещение не только столицы, но и другого города", - добавил он.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942496813.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, политика