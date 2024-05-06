https://ria.ru/20240506/putin-1944198409.html
Путин рассказал о цене действий властей в историческое время
Путин рассказал о цене действий властей в историческое время - РИА Новости, 06.05.2024
Путин рассказал о цене действий властей в историческое время
Президент РФ Владимир Путин на встрече с кабмином в понедельник заявил, что цена их действий в это историческое для страны время крайне высока. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:41
2024-05-06T16:41
2024-05-06T16:41
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с кабмином в понедельник заявил, что цена их действий в это историческое для страны время крайне высока. "Цена наших действий в это безусловно историческое время для нашей страны крайне высока", - сказал Путин. Он отметил, что опыт, знания, личный авторитет и деловые качества членов кабмина, безусловно, будут востребованы.
https://ria.ru/20231208/peskov-1914666437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал о цене действий властей в историческое время
Путин: цена наших действий в историческое время для России крайне высока
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с кабмином в понедельник заявил, что цена их действий в это историческое для страны время крайне высока.
"Цена наших действий в это безусловно историческое время для нашей страны крайне высока", - сказал Путин.
Он отметил, что опыт, знания, личный авторитет и деловые качества членов кабмина, безусловно, будут востребованы.