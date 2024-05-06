https://ria.ru/20240506/putin-1944198409.html

Путин рассказал о цене действий властей в историческое время

Путин рассказал о цене действий властей в историческое время - РИА Новости, 06.05.2024

Путин рассказал о цене действий властей в историческое время

Президент РФ Владимир Путин на встрече с кабмином в понедельник заявил, что цена их действий в это историческое для страны время крайне высока. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:41

2024-05-06T16:41

2024-05-06T16:41

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с кабмином в понедельник заявил, что цена их действий в это историческое для страны время крайне высока. "Цена наших действий в это безусловно историческое время для нашей страны крайне высока", - сказал Путин. Он отметил, что опыт, знания, личный авторитет и деловые качества членов кабмина, безусловно, будут востребованы.

https://ria.ru/20231208/peskov-1914666437.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, политика