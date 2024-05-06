Рейтинг@Mail.ru
Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/putin-1944185249.html
Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин
Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин
Укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:13
2024-05-06T16:13
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926218633_0:117:3071:1845_1920x0_80_0_0_c2c9b2333780c04c0c0e6278fd3b7700.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства РФ. "Укрепляли международные позиции. Безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой ставили и решали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240220/putin-1928548373.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926218633_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_175fe2238cfdddfe1c717d47b7327862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин

Путин: укрепление безопасности и суверенитета были во главе всех задач страны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства РФ.
"Укрепляли международные позиции. Безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой ставили и решали", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Россия качественно меняется в сфере обеспечения безопасности, заявил Путин
20 февраля, 18:18
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала