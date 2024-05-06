https://ria.ru/20240506/putin-1944185249.html

Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин

Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024

Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин

Укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:13

2024-05-06T16:13

2024-05-06T16:13

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства РФ. "Укрепляли международные позиции. Безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой ставили и решали", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240220/putin-1928548373.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин