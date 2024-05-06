https://ria.ru/20240506/putin-1944185249.html
Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин
Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин
Укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:13
2024-05-06T16:13
2024-05-06T16:13
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Укрепление международных позиций и суверенитета России были во главе всех задач, которые решала страна, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства РФ. "Укрепляли международные позиции. Безопасность и суверенитет России были во главе угла всех задач, которые мы перед собой ставили и решали", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240220/putin-1928548373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Суверенитет России был во главе всех задач страны, заявил Путин
Путин: укрепление безопасности и суверенитета были во главе всех задач страны