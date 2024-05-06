https://ria.ru/20240506/putin-1944179812.html
Путин отметил работу правительства в период пандемии
Путин отметил работу правительства в период пандемии - РИА Новости, 06.05.2024
Путин отметил работу правительства в период пандемии
Очень многое было сделано Правительством РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:58
2024-05-06T15:58
2024-05-06T16:10
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ff01531dd2d86c11a0736990d6e7d7bf.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очень многое было сделано Правительством РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, заявил президент России Владимир Путин."Очень многое было сделано Правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики. Потому что, кроме конкретного производства, нужно было тогда принимать решения, которые отражались на экономике в целом: что закрывать, что не закрывать", - отметил Путин на встрече с Правительством РФ.В ходе встречи с кабмином глава государства отметил, что меры по поддержке огромных предприятий, целых секторов экономики "были сбалансированными и своевременными"."И все это дало соответствующий в целом удовлетворительный результат и для борьбы с коронавирусом, и для экономики", - сказал Путин.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов.
https://ria.ru/20240506/rost-1944179422.html
https://ria.ru/20240506/dokhody-1944182232.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929093029_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a13287c7408b068e0efaa34c690d0c10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин отметил работу правительства в период пандемии
Путин: поддержка экономики в пандемию была сбалансированной и своевременной
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очень многое было сделано Правительством РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень многое было сделано Правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики. Потому что, кроме конкретного производства, нужно было тогда принимать решения, которые отражались на экономике в целом: что закрывать, что не закрывать", - отметил Путин на встрече с Правительством РФ.
В ходе встречи с кабмином глава государства отметил, что меры по поддержке огромных предприятий, целых секторов экономики "были сбалансированными и своевременными".
"И все это дало соответствующий в целом удовлетворительный результат и для борьбы с коронавирусом, и для экономики", - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
сообщил, что Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов.