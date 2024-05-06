https://ria.ru/20240506/putin-1944179812.html

Путин отметил работу правительства в период пандемии

Путин отметил работу правительства в период пандемии - РИА Новости, 06.05.2024

Путин отметил работу правительства в период пандемии

Очень многое было сделано Правительством РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:58

2024-05-06T15:58

2024-05-06T16:10

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очень многое было сделано Правительством РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, заявил президент России Владимир Путин."Очень многое было сделано Правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики. Потому что, кроме конкретного производства, нужно было тогда принимать решения, которые отражались на экономике в целом: что закрывать, что не закрывать", - отметил Путин на встрече с Правительством РФ.В ходе встречи с кабмином глава государства отметил, что меры по поддержке огромных предприятий, целых секторов экономики "были сбалансированными и своевременными"."И все это дало соответствующий в целом удовлетворительный результат и для борьбы с коронавирусом, и для экономики", - сказал Путин.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов.

https://ria.ru/20240506/rost-1944179422.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин