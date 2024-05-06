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Путин отметил работу правительства в период пандемии - РИА Новости, 06.05.2024
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15:58 06.05.2024 (обновлено: 16:10 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/putin-1944179812.html
Путин отметил работу правительства в период пандемии
Путин отметил работу правительства в период пандемии - РИА Новости, 06.05.2024
Путин отметил работу правительства в период пандемии
Очень многое было сделано Правительством РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:58
2024-05-06T16:10
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очень многое было сделано Правительством РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, заявил президент России Владимир Путин."Очень многое было сделано Правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики. Потому что, кроме конкретного производства, нужно было тогда принимать решения, которые отражались на экономике в целом: что закрывать, что не закрывать", - отметил Путин на встрече с Правительством РФ.В ходе встречи с кабмином глава государства отметил, что меры по поддержке огромных предприятий, целых секторов экономики "были сбалансированными и своевременными"."И все это дало соответствующий в целом удовлетворительный результат и для борьбы с коронавирусом, и для экономики", - сказал Путин.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов.
https://ria.ru/20240506/rost-1944179422.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин отметил работу правительства в период пандемии

Путин: поддержка экономики в пандемию была сбалансированной и своевременной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очень многое было сделано Правительством РФ в сфере экономики в период пандемии Covid-19, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень многое было сделано Правительством для организации соответствующей работы и в сфере экономики. Потому что, кроме конкретного производства, нужно было тогда принимать решения, которые отражались на экономике в целом: что закрывать, что не закрывать", - отметил Путин на встрече с Правительством РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Путин сообщил о росте экономики России в прошлом году темпами выше мировых
Вчера, 15:58
В ходе встречи с кабмином глава государства отметил, что меры по поддержке огромных предприятий, целых секторов экономики "были сбалансированными и своевременными".
"И все это дало соответствующий в целом удовлетворительный результат и для борьбы с коронавирусом, и для экономики", - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Власти обеспечили достойный рост доходов россиян, заявил Путин
Вчера, 16:08
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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