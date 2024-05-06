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Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
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15:58 06.05.2024 (обновлено: 16:09 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/putin-1944179522.html
Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин
Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин
Россия искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолела, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:58
2024-05-06T16:09
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолела, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых национальных целей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством."Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи. Активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин

Путин: Россия искала ответы на исторические вызовы и успешно их преодолевала

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолела, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых национальных целей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством.
«
"Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи. Активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов", - сказал Путин.
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