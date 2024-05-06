https://ria.ru/20240506/putin-1944179522.html
Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин
Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин
Россия искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолела, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:58
2024-05-06T15:58
2024-05-06T16:09
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолела, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых национальных целей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством."Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи. Активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240506/putin-1944182630.html
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россия, владимир путин
Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин
Путин: Россия искала ответы на исторические вызовы и успешно их преодолевала