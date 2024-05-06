https://ria.ru/20240506/putin-1944179522.html

Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин

Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024

Россия успешно преодолевала исторические вызовы, заявил Путин

Россия искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолела, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:58

2024-05-06T15:58

2024-05-06T16:09

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия искала ответы на сложнейшие исторические вызовы и успешно их преодолела, а также последовательно работала по повестке развития в рамках ключевых национальных целей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством."Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи. Активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240506/putin-1944182630.html

россия

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2024

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россия, владимир путин