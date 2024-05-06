https://ria.ru/20240506/putin-1944178577.html
Путин назвал борьбу с коронавирусом сложным испытанием
Путин назвал борьбу с коронавирусом сложным испытанием - РИА Новости, 06.05.2024
Путин назвал борьбу с коронавирусом сложным испытанием
Борьба с коронавирусом стала сложным испытанием для страны и мира, власти России справились с ним достойно, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:54
2024-05-06T15:54
2024-05-06T16:10
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Борьба с коронавирусом стала сложным испытанием для страны и мира, власти России справились с ним достойно, сказал президент России Владимир Путин."За несколько недель до того, как было образовано правительство, после этого начались вопросы, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. Это было очень непростым, я бы даже сказал, очень сложным испытанием для страны, для всех нас, для всего мира, собственно говоря. Должен отметить, что мы вместе с вами прошли тогда это испытание достойно", - заявил Путин на встрече с правительством.
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владимир путин, россия
Путин назвал борьбу с коронавирусом сложным испытанием
Путин: борьба с COVID была сложным испытанием, власти страны прошли его достойно