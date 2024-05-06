https://ria.ru/20240506/putin-1944158042.html
Совещание Путина с правительством. Трансляция
Совещание Путина с правительством. Трансляция - РИА Новости, 06.05.2024
Совещание Путина с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в преддверии инаугурации. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:52
2024-05-06T15:52
2024-05-06T16:14
владимир путин
россия
политика
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в преддверии инаугурации.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на встрече с членами правительства
Путин на встрече с членами правительства
2024-05-06T15:52
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PT12M14S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, видео
Владимир Путин, Россия, Политика
Совещание Путина с правительством. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в преддверии инаугурации.
2024-05-06T15:52
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PT12M14S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в преддверии инаугурации.