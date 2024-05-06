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ПСБ расширил функции удостоверения-карты "СВОи" - РИА Новости, 06.05.2024
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12:25 06.05.2024 (обновлено: 12:31 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/psb-1944105896.html
ПСБ расширил функции удостоверения-карты "СВОи"
ПСБ расширил функции удостоверения-карты "СВОи" - РИА Новости, 06.05.2024
ПСБ расширил функции удостоверения-карты "СВОи"
erid: F7NfYUJCUneLrWoFF5qr РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:25
2024-05-06T12:31
технологии
россия
промсвязьбанк
псб (банк псб)
сво
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erid: F7NfYUJCUneLrWoFF5qrМОСКВА, 6 мая — РИА Новости. ПСБ расширил набор финансовых преимуществ многофункционального электронного удостоверения-карты "СВОи", сообщает банк."Ветераны боевых действий, пользующиеся картой "СВОи" от ПСБ, смогут ежемесячно получать выплаты от банка за операции по карте. Максимальный размер выплаты составляет 6 тысяч рублей. Такие условия действуют в рамках специальной акции", - говорится в сообщении. Для участия в акции достаточно до 31 июля подключить на карту "СВОи" программу лояльности ПСБ, ежемесячно зачислять денежное довольствие или социальные выплаты и совершать покупки по карте на сумму от 10 тысяч рублей. Помимо выплат от банка в рамках акции держатели карты смогут пользоваться кешбэком до 20% от партнеров программы лояльности ПСБ и до 30% от платежной системы. Как отметил старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александр Рохмин, банк первым в России начал выпуск карты "СВОи", которая служит электронным удостоверением ветерана боевых действий и одновременно является платежным инструментом с широким функционалом. "Мы активно развиваем социально значимые банковские сервисы, которые позволяют клиентам быстро и эффективно решать повседневные бытовые вопросы - будь то оплата товаров и услуг, снятие наличных в банкоматах без комиссии, быстрые переводы близким, получение пенсий и социальных выплат и многое другое. Расширяя функциональность платежного инструмента, мы запустили специальную акцию, которая позволит военнослужащим и участникам боевых действий получать дополнительную выгоду по карте "СВОи", - привели в банке слова Рохмина. Заказать карту "СВОи" можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение (6+) или интернет-банк, а те, кто не является клиентом ПСБ, - оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим". Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
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технологии, россия, промсвязьбанк, псб (банк псб), сво
Технологии, Россия, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ), СВО

ПСБ расширил функции удостоверения-карты "СВОи"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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erid: F7NfYUJCUneLrWoFF5qr
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. ПСБ расширил набор финансовых преимуществ многофункционального электронного удостоверения-карты "СВОи", сообщает банк.
«
"Ветераны боевых действий, пользующиеся картой "СВОи" от ПСБ, смогут ежемесячно получать выплаты от банка за операции по карте. Максимальный размер выплаты составляет 6 тысяч рублей. Такие условия действуют в рамках специальной акции", - говорится в сообщении.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Ветеранам СВО в Петербурге вручили платежные карты ПСБ
21 декабря 2023, 16:12
Для участия в акции достаточно до 31 июля подключить на карту "СВОи" программу лояльности ПСБ, ежемесячно зачислять денежное довольствие или социальные выплаты и совершать покупки по карте на сумму от 10 тысяч рублей.
Помимо выплат от банка в рамках акции держатели карты смогут пользоваться кешбэком до 20% от партнеров программы лояльности ПСБ и до 30% от платежной системы.
Как отметил старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александр Рохмин, банк первым в России начал выпуск карты "СВОи", которая служит электронным удостоверением ветерана боевых действий и одновременно является платежным инструментом с широким функционалом.
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
ПСБ и Фонд "Защитники Отечества" выдали совместные карты ветеранам СВО
19 декабря 2023, 15:58
«
"Мы активно развиваем социально значимые банковские сервисы, которые позволяют клиентам быстро и эффективно решать повседневные бытовые вопросы - будь то оплата товаров и услуг, снятие наличных в банкоматах без комиссии, быстрые переводы близким, получение пенсий и социальных выплат и многое другое. Расширяя функциональность платежного инструмента, мы запустили специальную акцию, которая позволит военнослужащим и участникам боевых действий получать дополнительную выгоду по карте "СВОи", - привели в банке слова Рохмина.
Заказать карту "СВОи" можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение (6+) или интернет-банк, а те, кто не является клиентом ПСБ, - оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим".
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
ПСБ и Соцфонд России будут сотрудничать по проектам финансового просвещения
17 апреля, 18:00
 
ТехнологииРоссияПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)СВО
 
 
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