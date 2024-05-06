https://ria.ru/20240506/psb-1944105896.html

ПСБ расширил функции удостоверения-карты "СВОи"

ПСБ расширил функции удостоверения-карты "СВОи" - РИА Новости, 06.05.2024

ПСБ расширил функции удостоверения-карты "СВОи"

erid: F7NfYUJCUneLrWoFF5qr РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:25

2024-05-06T12:25

2024-05-06T12:31

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erid: F7NfYUJCUneLrWoFF5qrМОСКВА, 6 мая — РИА Новости. ПСБ расширил набор финансовых преимуществ многофункционального электронного удостоверения-карты "СВОи", сообщает банк."Ветераны боевых действий, пользующиеся картой "СВОи" от ПСБ, смогут ежемесячно получать выплаты от банка за операции по карте. Максимальный размер выплаты составляет 6 тысяч рублей. Такие условия действуют в рамках специальной акции", - говорится в сообщении. Для участия в акции достаточно до 31 июля подключить на карту "СВОи" программу лояльности ПСБ, ежемесячно зачислять денежное довольствие или социальные выплаты и совершать покупки по карте на сумму от 10 тысяч рублей. Помимо выплат от банка в рамках акции держатели карты смогут пользоваться кешбэком до 20% от партнеров программы лояльности ПСБ и до 30% от платежной системы. Как отметил старший вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александр Рохмин, банк первым в России начал выпуск карты "СВОи", которая служит электронным удостоверением ветерана боевых действий и одновременно является платежным инструментом с широким функционалом. "Мы активно развиваем социально значимые банковские сервисы, которые позволяют клиентам быстро и эффективно решать повседневные бытовые вопросы - будь то оплата товаров и услуг, снятие наличных в банкоматах без комиссии, быстрые переводы близким, получение пенсий и социальных выплат и многое другое. Расширяя функциональность платежного инструмента, мы запустили специальную акцию, которая позволит военнослужащим и участникам боевых действий получать дополнительную выгоду по карте "СВОи", - привели в банке слова Рохмина. Заказать карту "СВОи" можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение (6+) или интернет-банк, а те, кто не является клиентом ПСБ, - оставить заявку на сайте банка в разделе "Военнослужащим". Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912

https://ria.ru/20231221/psb-1917251276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, промсвязьбанк, псб (банк псб), сво