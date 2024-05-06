Производство растворов для контактных линз откроют в Подмосковной Дубне
© Фото : министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиСтроительство завода по производству растворов для ухода за контактными линзами
Строительство завода по производству растворов для ухода за контактными линзами
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Производство растворов для ухода за контактными линзами откроют в подмосковной Дубне во втором квартале 2025 года, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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"Компания "Окей Вижен Технологии" менее чем через год планирует запустить в ОЭЗ "Дубна" завод по производству растворов для ухода за контактными линзами. На современном автоматизированном предприятии резидент ОЭЗ ежегодно намерен выпускать свыше 40 миллионов упаковок важной импортозамещающей продукции", - отметили в ведомстве.
По данным министерства, строительные работы в рамках инвестпроекта начались в сентябре 2023 года, а сдача объекта запланирована на второй квартал 2025 года.
На новом заводе будет производиться раствор для хранения и ухода за контактными линзами в упаковках по 100, 250 и 360 миллилитров. Также на предприятии будет налажен выпуск растворов медицинского назначения, разлитых во флаконы объёмом от 10 до 60 миллилитров. Ежегодно здесь планируют выпускать более 40 миллионов упаковок продукции.
"Площадь объекта составит около 2 тысяч квадратных метров. Здесь оборудуют производственную линию, создадут склад готовой продукции, погрузочно-разгрузочную зону, а также административно-хозяйственные помещения. Планируемый объем инвестиций в проект составляет 275 миллионов рублей, на предприятии создадут несколько десятков новых рабочих мест", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.