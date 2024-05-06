https://ria.ru/20240506/proizvodstvo-1944167569.html

Производство растворов для контактных линз откроют в Подмосковной Дубне

Производство растворов для контактных линз откроют в Подмосковной Дубне - РИА Новости, 06.05.2024

Производство растворов для контактных линз откроют в Подмосковной Дубне

Производство растворов для ухода за контактными линзами откроют в подмосковной Дубне во втором квартале 2025 года, сообщили в министерстве инвестиций,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:28

2024-05-06T15:28

2024-05-06T15:28

новости подмосковья

технологии

московская область (подмосковье)

дубна

импортозамещение

особые экономические зоны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944166516_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_446226bb5b0ed854d54e2f9784e01c24.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Производство растворов для ухода за контактными линзами откроют в подмосковной Дубне во втором квартале 2025 года, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Окей Вижен Технологии" менее чем через год планирует запустить в ОЭЗ "Дубна" завод по производству растворов для ухода за контактными линзами. На современном автоматизированном предприятии резидент ОЭЗ ежегодно намерен выпускать свыше 40 миллионов упаковок важной импортозамещающей продукции", - отметили в ведомстве. По данным министерства, строительные работы в рамках инвестпроекта начались в сентябре 2023 года, а сдача объекта запланирована на второй квартал 2025 года. На новом заводе будет производиться раствор для хранения и ухода за контактными линзами в упаковках по 100, 250 и 360 миллилитров. Также на предприятии будет налажен выпуск растворов медицинского назначения, разлитых во флаконы объёмом от 10 до 60 миллилитров. Ежегодно здесь планируют выпускать более 40 миллионов упаковок продукции. "Площадь объекта составит около 2 тысяч квадратных метров. Здесь оборудуют производственную линию, создадут склад готовой продукции, погрузочно-разгрузочную зону, а также административно-хозяйственные помещения. Планируемый объем инвестиций в проект составляет 275 миллионов рублей, на предприятии создадут несколько десятков новых рабочих мест", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html

московская область (подмосковье)

дубна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, московская область (подмосковье), дубна, импортозамещение, особые экономические зоны