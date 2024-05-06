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В Новой Москве мужчина поссорился со знакомым и сгорел - РИА Новости, 06.05.2024
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09:54 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html
В Новой Москве мужчина поссорился со знакомым и сгорел
В Новой Москве мужчина поссорился со знакомым и сгорел - РИА Новости, 06.05.2024
В Новой Москве мужчина поссорился со знакомым и сгорел
Мужчина поджег одежду своего знакомого на лестничной площадке в новой Москве, пострадавший скончался на месте, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:54
2024-05-06T09:54
происшествия
москва
россия
самуил маршак
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина поджег одежду своего знакомого на лестничной площадке в новой Москве, пострадавший скончался на месте, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. "Злоумышленник, находясь на лестничном марше 20 этажа жилого дома на улице Самуила Маршака в новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, поджег зажигалкой одежду мужчины, в результате чего пострадавший, испытывая особые страдания, скончался на месте происшествия. Фигурант задержан", - говорится в сообщении. В Telegram-канале столичного главка СК РФ добавляется, что возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенным с особой жестокостью, общеопасным способом. "Следователями и криминалистами столичного СК произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята пустая емкость, в которой, предположительно, находилась легковоспламеняющаяся жидкость", - добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, россия, самуил маршак, следственный комитет россии (ск рф), новая москва
Происшествия, Москва, Россия, Самуил Маршак, Следственный комитет России (СК РФ), Новая Москва
В Новой Москве мужчина поссорился со знакомым и сгорел

В новой Москве мужчина поджег одежду знакомого, пострадавший умер на месте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина поджег одежду своего знакомого на лестничной площадке в новой Москве, пострадавший скончался на месте, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«
"Злоумышленник, находясь на лестничном марше 20 этажа жилого дома на улице Самуила Маршака в новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, поджег зажигалкой одежду мужчины, в результате чего пострадавший, испытывая особые страдания, скончался на месте происшествия. Фигурант задержан", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале столичного главка СК РФ добавляется, что возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенным с особой жестокостью, общеопасным способом.
"Следователями и криминалистами столичного СК произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята пустая емкость, в которой, предположительно, находилась легковоспламеняющаяся жидкость", - добавили в ведомстве.
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