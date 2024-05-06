https://ria.ru/20240506/proisshestvie-1944065069.html

В Новой Москве мужчина поссорился со знакомым и сгорел

В Новой Москве мужчина поссорился со знакомым и сгорел - РИА Новости, 06.05.2024

В Новой Москве мужчина поссорился со знакомым и сгорел

Мужчина поджег одежду своего знакомого на лестничной площадке в новой Москве, пострадавший скончался на месте, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:54

2024-05-06T09:54

2024-05-06T09:54

происшествия

москва

россия

самуил маршак

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мужчина поджег одежду своего знакомого на лестничной площадке в новой Москве, пострадавший скончался на месте, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. "Злоумышленник, находясь на лестничном марше 20 этажа жилого дома на улице Самуила Маршака в новой Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, поджег зажигалкой одежду мужчины, в результате чего пострадавший, испытывая особые страдания, скончался на месте происшествия. Фигурант задержан", - говорится в сообщении. В Telegram-канале столичного главка СК РФ добавляется, что возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенным с особой жестокостью, общеопасным способом. "Следователями и криминалистами столичного СК произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята пустая емкость, в которой, предположительно, находилась легковоспламеняющаяся жидкость", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html

москва

россия

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, самуил маршак, следственный комитет россии (ск рф), новая москва