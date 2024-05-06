https://ria.ru/20240506/produkty-1944614777.html
Дахновский: жители Китая смогут попробовать продукты из России в Харбине
Дахновский: жители Китая смогут попробовать продукты из России в Харбине - РИА Новости, 08.05.2024
Дахновский: жители Китая смогут попробовать продукты из России в Харбине
Жители КНР смогут попробовать продукты из разных уголков России в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет в китайском Харбине, заявил на... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-06T20:35
2024-05-06T20:35
2024-05-08T11:10
экономика
китай
россия
харбин
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Жители КНР смогут попробовать продукты из разных уголков России в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет в китайском Харбине, заявил на пресс-конференции в понедельник торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.С 17 по 21 мая в Харбине, расположенном в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, пройдет VIII Российско-Китайское ЭКСПО. На полях ЭКСПО по линии Российского экспортного центра готовится проведение второго фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России".По словам Дахновского, на полях ЭКСПО будет организована дегустация российских продуктов питания, а в преддверии официального открытия фестиваля-ярмарки 16 мая стартует ярмарка на центральной улице Харбина — Чжунъяндацзе."Посетителей ждёт широкий выбор продуктов питания и товаров народного потребления, отличающихся высоким качеством, органическим происхождением и уникальностью", - сказал он.Дахновский отметил, что на фестивале-ярмарке посетители смогу оценить кондитерские изделия, напитки, рыбу и морепродукты, мясные и молочные продукты, детское питание и многое другое. Будут представлены предприятия разных масштабов: крупные корпорации, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели из разных уголков России.Гости фестиваля-ярмарки смогут принять участие в кулинарных и дегустационных шоу от российских производителей и мастер-классах по русским народным промыслам. Одновременно с дегустациями и продажами в офлайн-формате будут также проходить акции-продажи продукции российских участников ярмарки на крупнейших китайских площадках электронной коммерции в онлайн-формате.В рамках ЭКСПО также планируется презентация "Мясного шаттла" - проекта РЭЦ, Группы FESCO и "Мираторга" по доставке российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай, что, по словам Дахновского, особенно актуально в свете того, что в апреле начались первые поставки свинины из России в Китай.На первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" были представлены свыше 1,5 тысячи наименований продукции от более чем 150 компаний.
https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html
https://ria.ru/20240426/eksport-1942477229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, харбин, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Китай, Россия, Харбин, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Жители КНР смогут попробовать продукты из разных уголков России в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет в китайском Харбине, заявил на пресс-конференции в понедельник торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.
С 17 по 21 мая в Харбине, расположенном в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян
, пройдет VIII Российско-Китайское ЭКСПО. На полях ЭКСПО по линии Российского экспортного центра готовится проведение второго фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России".
По словам Дахновского, на полях ЭКСПО будет организована дегустация российских продуктов питания, а в преддверии официального открытия фестиваля-ярмарки 16 мая стартует ярмарка на центральной улице Харбина — Чжунъяндацзе.
"Посетителей ждёт широкий выбор продуктов питания и товаров народного потребления, отличающихся высоким качеством, органическим происхождением и уникальностью", - сказал он.
Дахновский отметил, что на фестивале-ярмарке посетители смогу оценить кондитерские изделия, напитки, рыбу и морепродукты, мясные и молочные продукты, детское питание и многое другое. Будут представлены предприятия разных масштабов: крупные корпорации, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели из разных уголков России.
Гости фестиваля-ярмарки смогут принять участие в кулинарных и дегустационных шоу от российских производителей и мастер-классах по русским народным промыслам. Одновременно с дегустациями и продажами в офлайн-формате будут также проходить акции-продажи продукции российских участников ярмарки на крупнейших китайских площадках электронной коммерции в онлайн-формате.
В рамках ЭКСПО также планируется презентация "Мясного шаттла" - проекта РЭЦ, Группы FESCO и "Мираторга" по доставке российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай, что, по словам Дахновского, особенно актуально в свете того, что в апреле начались первые поставки свинины из России в Китай.
На первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" были представлены свыше 1,5 тысячи наименований продукции от более чем 150 компаний.