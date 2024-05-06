https://ria.ru/20240506/produkty-1944614777.html

Дахновский: жители Китая смогут попробовать продукты из России в Харбине

Дахновский: жители Китая смогут попробовать продукты из России в Харбине - РИА Новости, 08.05.2024

Дахновский: жители Китая смогут попробовать продукты из России в Харбине

Жители КНР смогут попробовать продукты из разных уголков России в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет в китайском Харбине, заявил на... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-06T20:35

2024-05-06T20:35

2024-05-08T11:10

экономика

китай

россия

харбин

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Жители КНР смогут попробовать продукты из разных уголков России в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, которое пройдет в китайском Харбине, заявил на пресс-конференции в понедельник торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.С 17 по 21 мая в Харбине, расположенном в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, пройдет VIII Российско-Китайское ЭКСПО. На полях ЭКСПО по линии Российского экспортного центра готовится проведение второго фестиваля-ярмарки российских товаров "Сделано в России".По словам Дахновского, на полях ЭКСПО будет организована дегустация российских продуктов питания, а в преддверии официального открытия фестиваля-ярмарки 16 мая стартует ярмарка на центральной улице Харбина — Чжунъяндацзе."Посетителей ждёт широкий выбор продуктов питания и товаров народного потребления, отличающихся высоким качеством, органическим происхождением и уникальностью", - сказал он.Дахновский отметил, что на фестивале-ярмарке посетители смогу оценить кондитерские изделия, напитки, рыбу и морепродукты, мясные и молочные продукты, детское питание и многое другое. Будут представлены предприятия разных масштабов: крупные корпорации, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели из разных уголков России.Гости фестиваля-ярмарки смогут принять участие в кулинарных и дегустационных шоу от российских производителей и мастер-классах по русским народным промыслам. Одновременно с дегустациями и продажами в офлайн-формате будут также проходить акции-продажи продукции российских участников ярмарки на крупнейших китайских площадках электронной коммерции в онлайн-формате.В рамках ЭКСПО также планируется презентация "Мясного шаттла" - проекта РЭЦ, Группы FESCO и "Мираторга" по доставке российской мясной продукции в рефрижераторных контейнерах в Китай, что, по словам Дахновского, особенно актуально в свете того, что в апреле начались первые поставки свинины из России в Китай.На первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" были представлены свыше 1,5 тысячи наименований продукции от более чем 150 компаний.

https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html

https://ria.ru/20240426/eksport-1942477229.html

китай

россия

харбин

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, харбин, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)