https://ria.ru/20240506/predsedatel-1944259777.html

СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля"

СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля" - РИА Новости, 06.05.2024

СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля"

Бывшего председателя совета директоров компании "Норильский никель" Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T22:03

2024-05-06T22:03

2024-05-06T22:03

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_48171caa17aaf8318d01c3ca194099fa.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывшего председателя совета директоров компании "Норильский никель" Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД.По информации издания, предпринимателя обнаружили без сознания, врачи не смогли ему помочь, однако констатировали, что он умер естественной смертью. Ее причина не называется.Филипьев был председателем правления "Росбанка", позднее — банка "Таврический". В течение двух лет (1998-1999) он занимал пост главы совета директоров "Норникеля".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, москва