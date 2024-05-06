https://ria.ru/20240506/predsedatel-1944259777.html
СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля"
СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля" - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля"
Бывшего председателя совета директоров компании "Норильский никель" Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:03
2024-05-06T22:03
2024-05-06T22:03
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_48171caa17aaf8318d01c3ca194099fa.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывшего председателя совета директоров компании "Норильский никель" Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД.По информации издания, предпринимателя обнаружили без сознания, врачи не смогли ему помочь, однако констатировали, что он умер естественной смертью. Ее причина не называется.Филипьев был председателем правления "Росбанка", позднее — банка "Таврический". В течение двух лет (1998-1999) он занимал пост главы совета директоров "Норникеля".
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/94/1548409416_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_5de1bfc6bb4ceac19e6de157d09b1ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля"
РБК: бывшего председателя совета директоров "Норникеля" нашли мертвым