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СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля" - РИА Новости, 06.05.2024
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22:03 06.05.2024
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СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля"
СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля" - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля"
Бывшего председателя совета директоров компании "Норильский никель" Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве, сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:03
2024-05-06T22:03
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывшего председателя совета директоров компании "Норильский никель" Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД.По информации издания, предпринимателя обнаружили без сознания, врачи не смогли ему помочь, однако констатировали, что он умер естественной смертью. Ее причина не называется.Филипьев был председателем правления "Росбанка", позднее — банка "Таврический". В течение двух лет (1998-1999) он занимал пост главы совета директоров "Норникеля".
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
СМИ: в Москве нашли тело бывшего председателя совета директоров "Норникеля"

РБК: бывшего председателя совета директоров "Норникеля" нашли мертвым

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывшего председателя совета директоров компании "Норильский никель" Александра Филипьева нашли мертвым в своей квартире в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД.
По информации издания, предпринимателя обнаружили без сознания, врачи не смогли ему помочь, однако констатировали, что он умер естественной смертью. Ее причина не называется.
Филипьев был председателем правления "Росбанка", позднее — банка "Таврический". В течение двух лет (1998-1999) он занимал пост главы совета директоров "Норникеля".
 
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