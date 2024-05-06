https://ria.ru/20240506/pravitelstvo-1944181857.html

Путин поручил не допустить пауз в работе правительства

Путин поручил не допустить пауз в работе правительства - РИА Новости, 06.05.2024

Путин поручил не допустить пауз в работе правительства

Процедура формирования нового правительства РФ пройдет в ближайшее время, и надо сделать всё необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:07

2024-05-06T16:07

2024-05-06T16:17

владимир путин

политика

россия

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Процедура формирования нового правительства РФ пройдет в ближайшее время, и надо сделать всё необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не было, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат", - сказал Путин на встрече с правительством.

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, инаугурация владимира путина — 2024