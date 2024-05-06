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Путин поручил не допустить пауз в работе правительства - РИА Новости, 06.05.2024
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16:07 06.05.2024 (обновлено: 16:17 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pravitelstvo-1944181857.html
Путин поручил не допустить пауз в работе правительства
Путин поручил не допустить пауз в работе правительства - РИА Новости, 06.05.2024
Путин поручил не допустить пауз в работе правительства
Процедура формирования нового правительства РФ пройдет в ближайшее время, и надо сделать всё необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:07
2024-05-06T16:17
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Процедура формирования нового правительства РФ пройдет в ближайшее время, и надо сделать всё необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не было, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат", - сказал Путин на встрече с правительством.
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владимир путин, политика, россия, инаугурация владимира путина — 2024
Владимир Путин, Политика, Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин поручил не допустить пауз в работе правительства

Путин поручил не допустить пауз в работе при формировании нового правительства

Владимир Путин встречается с членами кабинета министров в Дом правительства
 Владимир Путин встречается с членами кабинета министров в Дом правительства
Владимир Путин встречается с членами кабинета министров в Дом правительства
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Процедура формирования нового правительства РФ пройдет в ближайшее время, и надо сделать всё необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не было, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат", - сказал Путин на встрече с правительством.
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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