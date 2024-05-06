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Путин поручил не допустить пауз в работе правительства
Путин поручил не допустить пауз в работе правительства - РИА Новости, 06.05.2024
Путин поручил не допустить пауз в работе правительства
Процедура формирования нового правительства РФ пройдет в ближайшее время, и надо сделать всё необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:07
2024-05-06T16:07
2024-05-06T16:17
владимир путин
политика
россия
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Процедура формирования нового правительства РФ пройдет в ближайшее время, и надо сделать всё необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не было, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат", - сказал Путин на встрече с правительством.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, инаугурация владимира путина — 2024
Владимир Путин, Политика, Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин поручил не допустить пауз в работе правительства
Путин поручил не допустить пауз в работе при формировании нового правительства
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Процедура формирования нового правительства РФ пройдет в ближайшее время, и надо сделать всё необходимое, чтобы пауз в работе исполнительной власти в этот период не было, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, что в ближайшее время в соответствии с Конституцией Российской Федерации пройдет процедура формирования нового состава правительства. И в этот период нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности и работы на результат", - сказал Путин на встрече с правительством.